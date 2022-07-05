Судьба квартала Тепебаши в Иреване: уничтожение наследия азербайджанского народа в Армении

5 июля 2022 года во дворце "Гюлистан" прошла презентация книги "Судьба квартала Тепебаши, последнего образца национально-культурного, исторического наследия Азербайджана в городе Иреван: разрушение наследия и стирание исторических следов азербайджанского народа в Армении", отражающей проведенные исследования и их результаты.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в рамках исследования была получена информация об истории города Иреван, в том числе квартале Тепебаши, процессе планомерного уничтожения азербайджанского наследия, начавшемся сто лет назад и продолжающемся по сей день, а также о наличии угрозы полного уничтожения квартала Тепебаши путем сноса его последних останков.

Новость обновляется

С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.