Вторая Карабахская война поменяла характер ведения боевых действий

Эксперт института MirYam, командовавший силами ПВО Израиля в период с 2015 по 2018 годы бригадный генерал Цвика Хаймович рассказал о Второй Карабахской войне, а также о том, как европейские страны извлекают уроки из боевых действий в Украине.

Как пишет бригадный генерал в своей статье, опубликованной в американском издании The National Interest, мир, наконец-то, стал осознавать реальность новых угроз с воздуха, которые меняют характер ведения войны.

"И в этом плане война в Украине - не первый сигнал. Еще раньше, осенью 2020 года, война между Азербайджаном и Арменией наглядно продемонстрировала значение средств ПВО для достижения окончательной победы", - напоминает читателям Хаймович.

Израильский военный эксперт сообщает, что европейские страны готовятся вложить миллиарды долларов в создание современных систем ПВО.

"Германия, принявшая решение инвестировать в бундесвер 100 миллиардов евро, приобретет, в частности, израильскую систему противоракетной обороны Arrow. Это стало возможным после того, как сделка была одобрена США, принимавшими участие в ее разработке.

Нидерланды недавно утвердили новый оборонный бюджет в размере 5 миллиардов евро, большая часть которого пойдет на усиление системы противовоздушной обороны. В целом же, НАТО работает над созданием новых компонентов обнаружения и оборонительных средств...", - говорится в статье.