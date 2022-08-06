Баку и Прага подпишут новые документы о сотрудничестве

Источник: Агентство международной информации Trend

Ответственные государственные учреждения Чехии и Азербайджана в настоящее время ведут переговоры по текстам новых документов, которые будут лучше регулировать сотрудничество между двумя странами в сферах социального обеспечения, здравоохранения и молодежи.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в министерстве иностранных дел Чешской Республики.

"Считаем, что переговоры будут завершены в ближайшее время, что позволит значительно расширить правовую основу наших отношений и, что более важно, углубить контакты между людьми, обмен опытом между Чехией и Азербайджаном", - сказали в министерстве.

По данным ведомства, Чехия хотела бы увеличить количество встреч на высоком уровне между представителями двух стран.

"Недавно Чешскую Республику посетила делегация экспертов в сфере сельского хозяйства во главе с заместителем министра сельского хозяйства Азербайджана Сарваном Джафаровым. Считаем, что эта тенденция сохранится и в будущем", - отметили в МИД.

По инициативе председательства Чехии в Совете ЕС министерство промышленности и торговли Чешской Республики организует 17-18 октября в Праге бизнес-форум "Восточное партнерство": геоэкономические вызовы и возможности" с участием Азербайджана, сказали в ведомстве.

"Перспективы сотрудничества широки. Они основаны на дружественных отношениях между двумя странами и их стратегическом партнерстве", - добавили в министерстве.