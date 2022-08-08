МИД Китая обратился к Азербайджану и Армении

Китай надеется, что Армения и Азербайджан путем политического диалога устранят разногласия, а также будут соблюдать достигнутые договоренности о прекращении огня.

Как передает Day.Az, об этом заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

По его словам, Пекин обратил внимание на сообщения об обострении ситуации на линии соприкосновения.

"Азербайджан и Армения являются дружественными партнерами Китая. Мы надеемся, что обе стороны будут соблюдать достигнутые договоренности и о прекращении огня и избегать дальнейшей эскалации ситуации, а также смогут устранить противоречия и разногласия путем политического диалога", - отметил дипломат.