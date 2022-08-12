https://news.day.az/politics/1486575.html Минобороны показало обломки армянского вертолета, обнаруженного в Ходжавенде - ВИДЕО
Минобороны показало обломки армянского вертолета, обнаруженного в Ходжавенде - ВИДЕО
Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры обнаруженных вчера в селе Туг Ходжавендского района обломков вертолета "Ми-8" армянских ВС.
Day.Az представляет вниманию эти видеокадры.
Отметим, что вчера на территории села Туг Ходжавендского района были обнаружены обломки вертолета "Ми-8" армянских ВС.
Было установлено, что это обломки вертолета "Ми-8" вооруженных сил Армении, сбитого с экипажем на борту 18 октября 2020 года в направлении села Туг Ходжавендского района подразделениями ВВС Азербайджана во время Отечественной войны.
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