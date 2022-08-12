Новый глава исполнительной власти Гедабейского района представлен коллективу ИВ

Орхан Мурсалов, назначенный распоряжением Президента Ильхама Алиева главой исполнительной власти Гедабейского района, был представлен сегодня коллективу ИВ помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейналом Нагдалиевым с участием представителей районной общественности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступив на встрече, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.

Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.