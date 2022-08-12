https://news.day.az/politics/1486597.html Новый глава исполнительной власти Гедабейского района представлен коллективу ИВ
Новый глава исполнительной власти Гедабейского района представлен коллективу ИВ
Орхан Мурсалов, назначенный распоряжением Президента Ильхама Алиева главой исполнительной власти Гедабейского района, был представлен сегодня коллективу ИВ помощником Президента - заведующим отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Зейналом Нагдалиевым с участием представителей районной общественности.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступив на встрече, Зейнал Нагдалиев передал поручения и рекомендации главы государства.
Мурсалов выразил признательность за оказанное ему доверие.
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