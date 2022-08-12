https://news.day.az/politics/1486629.html В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» проведена пристрелка вооружения - ФОТО
В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» проведена пристрелка вооружения - ФОТО
Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдёт в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам.
Как сообщили Day.Az в Минобороны, азербайджанские артиллеристы провели технический осмотр представленного вооружения, ознакомились с условиями этапов и техническими возможностями огневых точек, а также правилами безопасности.
Азербайджанская команда, завершившая подготовительный процесс, провела пристрелку вооружения из стрелкового оружия, гранатомётов и миномётов.
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