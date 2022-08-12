В конкурсе «Мастера артиллерийского огня» проведена пристрелка вооружения

Участники конкурса "Мастера артиллерийского огня", который пройдёт в рамках "Армейских международных игр-2022", продолжают подготовку к этапам.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, азербайджанские артиллеристы провели технический осмотр представленного вооружения, ознакомились с условиями этапов и техническими возможностями огневых точек, а также правилами безопасности.

Азербайджанская команда, завершившая подготовительный процесс, провела пристрелку вооружения из стрелкового оружия, гранатомётов и миномётов.