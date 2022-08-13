https://news.day.az/politics/1486911.html В Шуше перехвачен квадракоптер незаконных армянских формирований - ФОТО - ВИДЕО
В Шуше перехвачен квадракоптер незаконных армянских формирований - ФОТО - ВИДЕО
13 августа примерно в 10:30 квадракоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями наших подразделений в окрестностях города Шуша.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, благодаря бдительности наших подразделений квадрокоптер был своевременно обнаружен, посажен особым способом и перехвачен.
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