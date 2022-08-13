В Шуше перехвачен квадракоптер незаконных армянских формирований

13 августа примерно в 10:30 квадракоптер незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, попытался совершить разведывательный полет над позициями наших подразделений в окрестностях города Шуша.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, благодаря бдительности наших подразделений квадрокоптер был своевременно обнаружен, посажен особым способом и перехвачен.