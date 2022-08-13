Определены мероприятия по организации возвращения в Лачин, Забух и Сус

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев проведено совещание по состоянию выполнения поручений, данных Президентом Ильхамом Алиевым в связи с организацией возвращения местных жителей в город Лачин и села Забух и Сус Лачинского района.

Об этом Day.Az сообщили в Госкомитете.

Было отмечено, что по поручению главы государства, подготовка возвращения бывших вынужденных переселенцев в эти населенные пункты является одной из важных, поставленных задач.

Структурным подразделениям даны поручения по уточнению числа семей, которые будут возвращены в город Лачин и села Забух и Сус, осуществлению необходимых мер для оценки их социального положения и возможностей занятости, проведению информирования среди населения, решению технико-организационных вопросов переселения и ускорению других работ.

В Госкомитете также состоялась встреча с группой жителей Лачина, которые подчеркнули, что в любой момент готовы вернуться в родные места.