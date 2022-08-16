Рост цен - неприятная неизбежность: о роли государства и гражданина в новых реалиях

Автор: Акпер Гасанов

Рост цен на продовольствие не может не беспокоить. В этом смысле, нет никакой разницы, о какой стране мира идет речь. Конечно же, в первую очередь речь идет о росте цен на муку, хлеб, хлебобулочные изделия. В этом смысле, Азербайджан не может полностью нивелировать негативное влияние процессов, происходящих ныне в мире. Да, это неприятно, но такова реальность. Не нами созданная, но и нас, увы, касающаяся.

Тут, для начала, нужно напомнить, что Азербайджан производит в среднем чуть более 3 млн тонн зерновых в год и в значительной мере обеспечивает себя фуражным зерном, в целом производя примерно 62% потребляемых зерновых. То есть, пока мы не в состоянии полностью обеспечивать себя зерновыми. Но, констатируя этот факт, нужно вспомнить о том, что делается государством в плане решения существующей проблемы.

И тут хочу напомнить, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев месяц назад подписал указ о ряде мер по повышению уровня самообеспечения продовольственной пшеницей. Согласно указу, в качестве пилотного проекта 5 лет начиная с 2023 года будут предоставляться субсидии зерносеющим хозяйствам, применяющим современные оросительные системы и заключившим соответствующие договора на сдачу зерна Агентству государственных резервов и мукомольным предприятиям по контрактам, заключенным с Минсельхозом.

Цель данного указа - стимулировать посредством субсидий крупные и средние специализированные зерносеющие хозяйства и агропарки к увеличению производства высокоурожайных твердых сортов хлебопекарной пшеницы, а также усовершенствовать механизмы выдачи кредитов на льготных условиях и под государственные гарантии для агротехнического переоснащения хозяйств, закупки современных систем орошения, в том числе пивотных систем. Ожидается, что приобретение порядка 40% оросительных систем будет субсидироваться государством, оставшиеся средства предполагается обеспечивать за счет льготных кредитов.

"После освобождения от оккупации наших земель я сразу же дал указание, чтобы мы, не теряя времени, занялись возделыванием аграрных культур на освобожденных территориях. В текущем году на площади 50 тысяч гектаров было высажено зерно, и сбор урожая уже подходит к концу. Считаю, что необходимо пустить в оборот под зерновые не менее 100 тысяч гектаров на освобожденных территориях, конечно, при условии проведения всех современных агротехнических мероприятий", - заявил Президент Ильхам Алиев в ходе поездки в поселок Басгал Исмаиллинского района.

Кроме того, Кабинет министров повысил закупочную цену на продовольственную пшеницу местных хозяйств до 580 манатов ($341,7) за тонну. Новая ценовая планка, говорится в заявлении правительства, учитывает расходы производителей, а само решение должно повысить самообеспеченность злаком, стимулируя аграриев на его производство.

Все это - конкретные шаги со стороны государства по максимальному обеспечение продовольственной безопасности, по снижение и, в конечном итоге, полному решению зависимости нашей страны от зарубежных поставщиков пшеницы. Но, само собой, разумеется, для достижения поставленных целей нужно время. А сейчас главной задачей является обеспечение рынка достаточным объемом пшеницы. И с этим государство справляется.

Да, при этом цены на муку, хлеб и хлебобулочные изделия выросли и еще, наверное, вырастут. В том числе и потому, что Россия и Казахстан, основные экспортеры зерна в нашу страну ввели ограничения на зарубежные продажи. Кроме того, весь мир видит, с какими трудностями происходит экспорт украинского зерна. При этом, еще до февраля 2022 года пандемия под названием Covid-19 стала триггером, то есть "спусковым крючком", повлекшим медленный рост цен на продовольствие, в том числе и на пшеницу, муку.

А далее мы увидели последствия российско-украинской войны, в результате которой на мировом рынке образовался дефицит зерна. А где дефицит, там и рост цен. Вынужден напомнить, что цена на зерно определяется мировым рынком. Таковы реалии, не Азербайджаном придуманные. При этом, Россия и Казахстан, основные экспортеры зерна в Азербайджан, ввели ограничения на зарубежные продажи.Все эти факторы не могли не сказаться на стоимости зерна, муки, хлеба в Азербайджане.

Чтобы все было предельно понятно сообщу, что стоимость буханки хлеба выросла и в самой Украине, которая поставляет пшеницу на мировые рынки. Кроме того, и цена на сливочное масло в Украине выросла на 15% и колеблется от 43 до 59 грн. То есть, война в Украине, как ни крути, сказывается на всех. Даже на странах, имеющих давнюю славу экспортеров продовольствия.

В этой связи добавлю, что в среднем цены на хлеб и зерновые выросли в странах Евросоюза на 10%. Больше всех ощутили это на себе жители стран Центральной и Восточной Европы. А болгары, литовцы и венгры столкнулись с 20%-ным приростом на хлебобулочные изделия. Безусловно, это плохо. Но, повторюсь, таковы существующие реалии. Учитывать которые нужно всем и везде.

А еще нужно помнить о том, что уже сделано нашим государством для обеспечения продовольственной безопасности. На сегодняшний день наша страна обеспечивает себя мясной продукцией на 90%, продукцией птицеводства - на 80%, молочной - на 85%. При этом, ведется работа по доведению уровня самообеспечения основными продуктами питания на все 100%. И эта цель, убежден, будет достигнута. То есть, со своей главной обязанностью государство справляется.

При этом, в круг этих обязанностей не входит обеспечение всех граждан страны высокой заработной платой. Тут уже каждый из граждан республики должен сам работать во благо себя и своей семьи. Лично я так и делаю, публикуюсь в нескольких изданиях,. Также, полагаясь только на свое трудолюбие и талант, действуют все мои друзья и знакомые. И все мы имеем доходы, позволяющие относительно безболезненно реагировать на рост цен на продовольствие. Как видим, "секрет" тут очень прост. Следовать ему могут все. Следовать и понимать, что государство не должно одаривать граждан "золотыми рыбками", но оно обязано раздать всем удочки для ее поимки. А с этим в Азербайджане все в порядке.