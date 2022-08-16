Глобальный зерновой кризис и его влияние на Азербайджан

Автор: Ибрагим Алиев

Мировой продовольственный кризис, начавшийся в пандемию, усугубляется из-за приостановки экспорта пшеницы, что приводит к глобальному росту цен на зерно и проблеме дефицита.

Причины происходящего объяснить не трудно - дефицит объясняется событиями в Украине. Как следствие в мире постепенно растут цены на пшеницу, а над некоторыми странами, в частности Африки и Азии, нависла угроза голода.

Стоимость фьючерсов на пшеницу, как и на любой другой сырьевой актив, формируется балансом спроса и предложения. Но об уменьшении спроса на продовольствие пока говорить не приходится. Наоборот, зерно в мире может полностью закончиться в ближайшее время.

На днях группа производителей растительного масла FEDIOL сообщила, что ЕС столкнулся с дефицитом подсолнечного масла. На Украину и Россию совокупно приходится около 80% всего мирового экспорта этого продукта. Сейчас украинские порты закрыты. Запасов хватит на пару месяцев, после чего европейские потребители столкнутся с дефицитом, считают в ассоциации. Как оправдались прогнозы, сегодня цены на пшеницу на мировом рынке бьют рекорды.

В марте этого года агентство Reuters сообщило, что пшеничные фьючерсы на Чикагской бирже выросли до 14-летнего максимума. Покупатели боятся прекращения поставок на фоне сложной геополитической ситуации. Большая часть отгрузок приходится на Черное и Азовское моря, судоходство в которых почти полностью прекращено.

Недостаток зерна на мировом рынке привел к поискам альтернативных поставщиков. По сообщениям трейдеров, наблюдается рост поставок из Румынии, Болгарии, Франции, Германии, Польши. Повышенный спрос ранее вынудил Венгрию запретить экспорт зерна.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в феврале мировые цены на продовольствие достигли исторического максимума. Такие страны, как Катар, Руанда, Киргизия, Египет, на 80% зависят от поставок пшеницы из России, Турция - на 70%.

Признаки продовольственного кризиса были налицо и до событий в Украине. По данным ФАО, в 2019 году от недостатка еды страдало 8,4% населения планеты, а в 2020 году - уже 9,9%. Мировые цены растут последние два года и еще до спецоперации перешагнули максимум кризиса 2008 года. Кроме пандемии рост цен провоцировал и переход на биотопливо в США и Европе. Это вымывало объем агрокультур, который использовался на продовольственные цели. Эксперты прогнозируют, что ближайшие минимум пару лет в мире придется жить в условиях галопирующей продовольственной инфляции.

Еще одним крупным экспортером пшеницы и зерна является Казахстан, однако глобальные тенденции вынудили и Нур-Султан ограничить экспорт пшеницы и муки, что может отразиться на соседних странах, в том числе и Азербайджан.

По данным на 1 августа, запасы зерновых и бобовых культур в Казахстане оценены в объеме 3 млн 62 тыс. 770,1 тонны. В том числе пшеницы в РК осталось 2 млн 450 тыс. 616,4 тонны. Об этом свидетельствуют данные Бюро национальной статистики.

Из всего объема зерна на продовольствие предназначено 2,5 млн тонны, на семена - 83,7 тыс. тонн и на фуражные цели - 423,6 тыс. тонн. Запасы продовольственной пшеницы составили 2,2 млн тонны, фуражной - 151,9 тыс. тонн, семян - 53,2 тыс.

Кроме того, в хранилищах на начало месяца насчитывалось 420,8 тыс. тонн ячменя, 25,9 тыс. тонн кукурузы, 36,6 тыс. тонн риса, 36,7 тыс. тонн овса, 14,8 тыс. тонн гречихи.

Из всего объема зерна 921,4 тыс. тонн находится в хранилищах сельхозпроизводителей и 495,3 тыс. тонн - в крестьянских хозяйствах. Еще 437,1 тыс. тонн зерна - у мукомолов и производителей круп, 830,2 тыс. тонн - на элеваторах. Оставшееся зерно приходится на долю оптовиков и других юридических лиц.

15 апреля Казахстан объявил об ограничениях на вывоз пшеницы и муки для "предотвращения возможного дефицита зерна на внутреннем рынке".

Все факторы, которые заставляют цену прыгать вверх можно условно разделить несколько основных.

Одной причиной повышения в мире цен на муку стала засуха, которая привела к тому, что урожайность пшеницы снизилась, а спрос увеличился. Вносят свой вклад в глобальный зерновой кризис и погодные условия, в частности, в Европе.

Погода способна существенно отклонить цену в ту или иную сторону от ожидаемой. Пожары вызванные жарой также играют свою роль. Если из-за сильной жары сгорел урожай, то цены повышаются, так как объем производства уменьшился, а спрос продолжит расти.

Кроме того, теплая погода в период вегетации способствует развитию насекомых, которые могут испортить урожай, а значит - прогноз не оправдается, и цены вырастут.

Есть и более экзотические причин колебания цен, чем засуха и пожары. Каждые 5-10 лет в Тихом океане меняется температура поверхности воды, и это влияет на климат в Бразилии, Аргентине, Мексике, США и Австралии - странах, которые производят и экспортируют много зерновых и масличных. Это явление называется Эль-Ниньо, оно несет засуху в одни страны и обильные дожди в другие. Из-за Эль-Ниньо в 2015 году залило кукурузные поля в США.

Из экономических факторов, влияющих на рост цен стоит отметить большую связь между финансовым рынком и товарным. Мировые инвесторы вкладывают деньги в тот сектор, который имеет наибольший потенциал. Когда рынок финансовых инструментов и индексов растет, или когда происходит укрепление валюты, инвесторы выводят свои деньги из сырьевых рынков и вкладывают в финансовый. И наоборот, когда финансовый рынок начинает проседать, инвесторы отдают предпочтение товарному. Тогда цены на сырье растут, в том числе и на зерновые. Одним словом под ударом сейчас не только размер урожая, но и качество зерна.

Как видим, каждый отдельный фактор влияет на цены, возможно, незначительно, но в совокупности они (плюс ситуация в Украине) привели к тому, что дело дошло до зернового кризиса.

Азербайджан также импортирует зерно, поэтому рост цен на муку может оказаться неизбежным, несмотря на то, что в стране в этой сфере никаких проблем нет. Государство до сих пор препятствует росту цен, но затягивающийся конфликт в Украине рано или поздно скажется на цене.

Как отметил в недавнем интервью Азербайджанскому телевидению Президент Ильхам Алиев, в результате российско-украинской войны многие страны физически не могут обеспечить свое население пшеницей, зерном, потому что основными экспортерами зерна являются Россия и Украина, но сейчас война, конечно же, создала в этом вопросе очень большие препятствия.

"Мы традиционно закупаем и зерно, и удобрения в России. В результате достигнутых договоренностей с нашими российскими партнерами в Азербайджан будут экспортироваться и экспортируются столько и удобрений, и зерна, сколько мы хотим", - сказал глава государства.

Азербайджан ведет и будет вести практическую работу, чтобы полностью застраховаться от всех проблем, но тем не менее цены на пшеницу регулирует не правительство, как это происходит, например, с нефтью, а рынок.

Нынешняя ситуация в мире показывает, что даже те у которых есть средства на импорт зерна, пшеницы и муки, не могут этого сделать ввиду вышеуказанных глобальных проблем. Установленные лимиты и конфликт в Украине уничтожили всю логистическую систему.

В Азербайджане коэффициент самообеспечения зерном на начало 2022 года составлял 62 процента. Для того, чтобы значительно увеличить производство продовольственной пшеницы, в стране разработана специальная программа, применяются новые виды субсидий.

Продовольственная безопасность страны является неотъемлемой частью ее национальной безопасности. Улучшение снабжения населения продовольственными товарами является важным социально-экономическим вопросом, решение которого имеет особое значение для развития страны. Обеспечение продовольственной безопасности населения, являясь одним из основных направлений государственной политики, охватывает широкие общегосударственные, экономические, социальные, демографические и экологические вопросы. В результате принятых эффективных и своевременных мер, а также благодаря широкому развитию сельского хозяйства на освобожденных территориях, Азербайджан, несомненно, за короткое время сделает большой прорыв в сфере продовольственной безопасности.

Однако, несмотря на все эти превентивные меры, в той ситуации, в которой оказался мир, в Азербайджане, как и в других странах, рост цен на муку может быть неизбежен. При этом не стоит сомневаться, что правительство будет и дальше принимать необходимые меры.