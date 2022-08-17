Азербайджанские снайперы в Иране

Выполнено первое упражнение начального этапа конкурса "Снайперский рубеж", проводимого в рамках "Армейских международных игр-2022" в городе Йезд Исламской Республики Иран.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в ходе стрельб строго соблюдались все правила безопасности.

За отведённый промежуток времени азербайджанские снайперы умело выполнили упражнения стрельб по трём целям, расположенным на расстоянии 300-600 метров.