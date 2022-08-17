Русофобия в Армении довела армян до дипломатического скандала с Россией

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Мы уже говорили о всплеске антироссийских настроений в Армении после взрыва, произошедшего 14 августа на ереванском оптовом рынке "Сурмалу" (Сюрмели). Тогда это были лишь обвинения в адрес блогеров, необъективно, по мнению общества, представлявших происшествие, и поддерживающего их российского посольства. А теперь обвинения звучат конкретно в адрес России.

Автором этой версии случившегося является террористическая группировка "Сасна црер", с некоторых пор ставшая партией. Саснацреровцы распространяют слухи о якобы организации взрыва российскими спецслужбами. Подхватившие идею некоторые другие политики утверждают, что якобы даже заметен "почерк" ФСБ. Что, конечно же, полная ерунда. Этот оптовый рынок горит не в первый раз. В прошлом году там, например, горели канцтовары. Но канцтовары не взрываются в отличие от пиротехники, склад которых загорелся в этот раз. Армянам надо разбираться с состоянием пожарной безопасности на своей толкучке и с нездоровой конкуренцией. Генеральная прокуратура так и поступила - возбудила уголовное дело о "нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека", и "нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Кстати, первой версией, возникшей в связи со взрывом был, конечно же, теракт. И, конечно же, злоумышленниками были назначены Турция и Азербайджан, но, как пишут армянские СМИ, следственные органы безо всяких обсуждений сразу же отвергли абсурдную версию. Да и у общественности она интереса не вызвала. Зато была подхвачена версия "руки Москвы". В Армении удивительно быстро подхватывают антироссийские лозунги, даже самые безумные. Везде, где контекст позволяет говорить про "российский след", он обязательно отыскивается. А если и не отыскивается, то тема все равно долго муссируется, чтобы градус антироссийской истерики не снижался.

Конечно же, российская сторона была крайне возмущена. Посольство РФ в Армении, как-то проглотившее обвинения в спонсировании дезинформации о взрыве, этого уже проглотить не могло. Дипмиссия направила ноту в армянский МИД и потребовало от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии.

Напомним, что "Сасна црер" прославилась тем, что в июле 2016 года захватила в центре Ереване территорию пост-патрульной службы, несколько дней держала заложников и город в страхе, убила нескольких полицейских. Теракт был устроен в знак протеста против поражения Армении в апрельских боях. В группировку входят отъявленные карабахские террористы, которые теперь объявили войну "российскому колониализму".