Варданян незаконно проник на территорию Азербайджана

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Любой террорист, который незаконно проник на суверенную территорию Азербайджана, должен помнить одну простую истину - наши байрактары все еще патрулируют периметр с неба, а азербайджанский славный спецназ всегда на готове и способен достать и захватить любую цель. Об этом должен задуматься и бандит, беглый "пончик" Рубен Варданян, конфискованные средства которого, в случае ареста, пойдут на восстановление Карабаха.

Российский миллиардер Рубен Варданян, отказавшись от российского гражданства, объявился в зоне временной ответственности РМК в Азербайджане и записал обращение к соплеменникам. Содержание его болтовни хорошо известно, поэтому повторяться не будем. Напомним только, что среди всего прочего миллиардер призывает армян объединиться, укреплять позиции и так далее.

У шага, предпринятого Варданяном, могут быть различные последствия. Остановимся на тех, которые понравятся ему меньше всего. Он напрасно думает, что каждый имеет право въезжать и выезжать на азербайджанские территории, обращаться к армянскому населению Азербайджана с различными экстремистскими призывами и чтобы ему за это не прилетело. Прилететь может и, причем, в самом прямом смысле этого слова.

Варданяну необходимо знать, что он находится в зоне, где не так давно завершились боевые действия и продолжает сохраняться в определенных рамках военное положение. В таких условиях лица, незаконно проникшие на территорию Азербайджана, автоматически превращаются в легитимную цель для азербайджанской стороны. Любое лицо, проникающее с экстремистскими и террористическими целями, или даже въезжающее для этого с разрешения миротворцев, на территорию Азербайджана, сразу же оказывается под наблюдением. Это не просто слова. Соплеменники Варданяна могут ему это подтвердить. Да тот же Араик Арутюнян боится лишний раз спустить кальсоны в туалете, опасаясь, что за ним следят. Рубенчик должен иметь в виду, что азербайджанские Байрактары находятся на своем посту, а наш славный спецназ способен скрутить любого террориста, будь он трижды миллиардер.

Кстати, о миллиардах. В случае задержания Варданяна он будет осужден, а его состояние, которое еще не успел спрятать и переписать на садовников своей виллы, будет конфисковано. И его деньги пойдут на восстановление Карабаха, Что-то подсказывает, что Варданян вовсе не желал бы такого исхода. Ну, так пусть хорошенько об этом подумает.