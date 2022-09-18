Попытка провокации армян в Тбилиси провалилась, произошел инцидент с полицией

Попытка армян совершить провокацию в Тбилиси провалилась.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, армяне, проживающие в Грузии, попытались совершить уличное шествие от станции метро "Авлабари" в сторону посольства Азербайджана в Грузии.

Полиция преградила путь демонстрантам с армянскими флагами на мосту Метехи. В это время произошел инцидент с полицией. На место происшествия было направлено большое количество сотрудников правоохранительных органов. Были усилены меры безопасности вблизи посольства Азербайджана в Грузии и парка Гейдара Алиева в Тбилиси.

Затем грузинская полиция разогнала шествие армян в направлении посольства Азербайджана в Тбилиси.

Сотрудники правоохранительных органов не разрешили армянам совершить шествие к зданию посольства. В результате шествие было остановлено на мосту Метехи. Армянам пришлось вернуться обратно, так как попытка провести переговоры с полицией также не увенчалась успехом.