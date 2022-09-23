https://news.day.az/politics/1497618.html Джейхун Байрамов встретился со своим польским коллегой
Джейхун Байрамов встретился со своим польским коллегой
22 сентября в рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Польши Збигневем Рау, являющегося действующим председателем ОБСЕ.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, министры обсудили сотрудничество в рамках ОБСЕ, а также вопросы региональной и международной безопасности.
Кроме этого, стороны обменялись мнениями о непрекращающихся провокациях Армении, причинах и последствиях недавней напряженности в регионе.
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