Армяне обстреляли Товуз, Кяльбаджар и Дашкесан

Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении государственной границы, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"С 23:45 22 сентября до 08:30 23 сентября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Чинарлы Товузгалинского района, Йухары Шорджа, Гюнешли и Зяркенд Басаркечярского района, на азербайджано-армянской государственной границе, с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии, дислоцированные в направлении населенных пунктов Коханаби Товузского района, Кешдак и Бармагбине Кяльбаджарского района, а также Тезекенд Дашкесанского района. Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры", - говорится в сообщении ведомства.