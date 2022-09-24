Министры обороны Азербайджана и Турции обсудили последние провокации Армении

Состоялся телефонный разговор между министром обороны Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым и министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны.

Генерал-полковник Закир Гасанов подробно проинформировал своего коллегу об оперативной обстановке, возникшей после предпринятых азербайджанской армией решительных мер против последних провокаций вооруженных сил Армении, а также о работах, проводимых в области армейского строительства.

Хулуси Акар особо отметил, что Турция, как и всегда, поддерживает Азербайджан и всегда находится рядом.

В ходе телефонного разговора состоялся также обмен мнениями о перспективах азербайджано-турецкого военного сотрудничества.