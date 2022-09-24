Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Швеции о провокациях Армении на границе

В рамках недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с министром иностранных дел Швеции Анн Линде, передает Day.Az в субботу со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана.

В ходе встречи состоялся широкий обмен мнениями по перспективам сотрудничества на двусторонней и многосторонней платформах между Азербайджаном и Швецией, а также региональным вопросам.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что существуют широкие возможности для дальнейшего развития отношений между двумя странами, положительно оценил деятельность Швеции в период председательства в ОБСЕ. Министр подробно проинформировал коллегу о текущей ситуации в регионе, последних провокациях Армении и минной угрозе.

Шведский министр выразила обеспокоенность нынешней напряженностью и сказала, что важно продолжать процесс нормализации. Она отметила, что Швеция готова поддержать посреднические усилия в этом процессе.