Страдания новоявленного «Принца Гамлета» Тавушского уезда

Автор: Пярвин Мирзазаде

Бывший редактор малолитражной газеты, а ныне премьер-министр Армении Никол Воваевич Пашинян, не смог усидеть спокойно на своём месте в Ереване. Он отправился в США и 23 сентября 2022 года выступил на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН, где в очередной раз вылил потоки лжи и дезинформации на Азербайджан.

Чуть ранее, спикер Конгресса США Нэнси Пелоси в ходе своего визита в Ереван ради получения голосов армянской диаспоры на предстоящих в ноябре 2022 года промежуточных выборов в Конгресс публично поддержала позицию армянской стороны. Воодушевленный тем, что получил полную поддержку позиции Армении со стороны спикера Конгресса США, Никол Воваевич отправился за океан завоёвывать мир.

Видимо, приревновав своего соратника, главу МИД Арарата Мирзояна, который в ходе своих многочисленных встреч на полях Генеральной Ассамблеи ООН, клеветал и ябедничал на Азербайджан, господин Никол Пашинян решил самолично получить все лавры "национального героя" и отличиться, хотя бы на дипломатическом поприще.

Потерпев полное военное поражение в ходе Второй Карабахской войны и организованных армянской стороной провокаций против вооружённых сил Азербайджана на линии соприкосновения сторон, вдоль неделимитированной границы, руководство Армении взяло курс на достижение каких-либо видимых успехов на дипломатическом поле. Делается это с целью нейтрализовать непримиримую оппозицию внутри страны и диаспору за рубежом, которые обуреваемые болезненной тюркофобией, никак не могут примириться с поражением и новыми геополитическими реалиями.

Не смотря на осторожный оптимизм в вопросе достижения мирного соглашения, который появился после встреч на высшем уровне в Брюсселе между лидерами Азербайджана и Армении, при посредничестве председателя ЕС Шарля Мишеля, армянская сторона, как всегда, в последний момент, отвергла все достигнутые договорённости, вновь выдвинув неприемлемые для Азербайджана требования обсуждения некоего "статуса" для армянского населения Карабахского региона и вовлечения в переговорный процесс сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Наряду с этим, официальный Ереван раструбил на весь свет дезинформацию о якобы азербайджанском вторжении и оккупации части армянской территории. Ввиду того, что граница между двумя странами до сих пор точно не определена (демаркация и делимитация границы после распада СССР в 1991 году не была проведена, по причине армянской оккупации 20% азербайджанской территории), все эти голословные претензии следует считать полностью необоснованными.

У Азербайджана есть больше обоснований предъявлять требования к Армении, так как до сих пор на суверенной международно признанной азербайджанской территории - в Карабахском регионе, остаются подразделения регулярной армянской армии численностью до 20 тысяч человек, которые должны были быть давно выведены, согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям и двухсторонним договорённостям.

Кроме того, до сих пор продолжается армянская оккупация 7 эксклавов Газахского района и селения Кярки Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана, которые были захвачены ещё в 1991 году.

Так что тем, кто сегодня за рубежом льёт "крокодиловы слезы" по "бедной и обижаемой" Армении, было бы неплохо протереть очи и взглянуть правде в глаза, а не слепо поддерживать позицию официального Еревана в надежде перетянуть на свою сторону, оторвав от традиционных союзников по ОДКБ.

Занятая в последнее время армянской стороной имитационная позиция по переговорному процессу направлена на замораживание ситуации, привлечение в затухший конфликт новых третьих сторон и стремление при поддержке "новых друзей" оказать давление на Азербайджан, чтобы добиться принятия своих неприемлемых условий. Это может привести к новой вспышке боевых действий, а не к миру и стабильности в регионе.

Отправившись в Нью-Йорк, Никол Пашинян был "тепло" встречен у здания ООН представителями тюркофобской армянской диаспоры, которые протестовали против приезда "предателя Никола", который, по их мнению, проиграл войну и сдался ненавистным тюркам. Сидя в бронированной машине, Никол Воваевич снова почувствовал себя как в Ереване, словно, он опять слышит крики и возгласы оппонентов, которые ненавидят его наравне с тюрками.

Чтобы на этот раз не разочаровать своих покровителей и спонсоров из числа богатых зарубежных армян, господин Пашинян выбрал ООН как место проведения своей грязной пропагандистской антиазербайджанской кампании в надежде "умаслить" богатых покровителей, при содействии которых пришёл к власти. Поднявшись на высокую трибуну ООН, Никол Воваевич сразу бросился в бой, изливая потоки безосновательных обвинений в адрес Азербайджана и пытаясь вызвать слезу у слушателей, представляя Армению "миролюбивой, белой и пушистой жертвой агрессии", на которую напал "кровожадный" сосед.

Умалчивая о том, что это Армения на протяжении почти 27 лет не выполняла 4 резолюции СБ ООН, которые требовали безоговорочного освобождения оккупированных азербайджанских территорий и возвращения туда беженцев, господин Пашинян старался обмануть мировое сообщество, вводя его в заблуждение относительно армянской позиции в отношении мирного процесса.

Стараясь представить позицию официального Еревана по достижению мирного соглашения, а также делимитации и демаркации границы как "конструктивную", глава армянского правительства стал кликушествовать и восклицать о том, что Азербайджан должен признать территориальную целостность Армении площадью 29800 квадратных километров, при этом отказываясь признать территориальную целостность Азербайджана.

То есть, армянский лидер требует от Азербайджана то, что сам не хочет делать, обуславливая тем, что Армения уже признала территориальную целостность соседнего государства, вступив в СНГ в 1991 году. Однако, Азербайджан стал членом этой организации только в октябре 1993 года, когда 20% территории уже были под армянской оккупацией.

Демонстрируя своё показное "миролюбие", Пашинян в очередной раз умолчал о 5 базисных принципах мирного урегулирования, предложенных азербайджанской стороной, в которых первым пунктом стоит принцип взаимного признания территориальной целостности друг друга.

Пытаясь выставить Армению в "хорошем свете", он вдруг заговорил о неких азербайджанских территориальных претензиях, вплоть до города Еревана, пытаясь вновь исказить позицию Азербайджана. Как известно, независимая Армения со столицей в Ереване, впервые была создана в мае 1918 года, при согласии Азербайджанского Национального Совета (временного органа, созданного в Закавказье после распада Российской Империи), при условии отказа от всяких дальнейших территориальных претензий к Азербайджану, что естественно, не было исполнено армянской стороной.

Власти Армении продолжают отказываться признавать территориальную целостность Азербайджана, изображая на картах территорию, где временно размещены миротворцы, своей, а также используют в официальных документах название "арцах". Азербайджан также имеет право предъявить свои исторические претензии на современные армянские территории, которые, как известно, были историческими азербайджанскими землями.

Премьер-министр Армении, постоянно требуя ответа от азербайджанской стороны на вопрос о том, признаёт ли Азербайджан территориальную целостность Армении, должен публично ответить на аналогичный вопрос: а признает ли Армения территориальную целостность Азербайджана, включая Карабахский регион? Вот только тогда он сможет получить четкий и конкретный ответ на свой вопрос. Никакие дешёвые шоу и финтели Никола Воваевича не помогут избежать ответа на этот вопрос.

Не успокаиваясь, Пашинян стал рассказывать небылицы о "зверствах" азербайджанской армии против гражданского населения в ходе последних боевых действий 12-14 сентября 2022 года, сгущая краски и играя на чувствительных нотках аудитории.

Договорившись до того, что якобы азербайджанские военнослужащие "издевались" над трупами погибших армянских женщин-военнослужащих, которые мол были "рядовыми военными медиками". Это наглая, циничная ложь была опровергнута самой же армянской прессой, которая опубликовала материалы о погибших женщинах-снайперах, расписав их "подвиги". Что же касается жертв среди гражданского населения и разрушений гражданских объектов, то армянский премьер "скромно" умолчал, что армянские позиции, откуда велся обстрел азербайджанской территории, были размещены вблизи этих объектов, что запрещается международным гуманитарным правом.

В отличии от Армении, которая в ходе Второй Карабахской войны безразборно обстреливала ракетами густонаселённые азербайджанские города: Гянджу, Барду, Тертер и т.д., вызвав многочисленные жертвы среди мирных жителей и разрушения жилых домов, азербайджанская армия использовала высокоточное современное оружие (включая беспилотники) сугубо против армянской армии.

До сих пор армянская сторона, обвиняя Азербайджан, твердит о нескольких погибших гражданских лицах (которые наверняка были вооруженными ополченцами), не предъявляя конкретных доказательств, что резко отличается от зафиксированных фактов гибели во время Второй Карабахской войны более 100 мирных азербайджанских женщин, детей и стариков от армянских ракетных и артиллерийских ударов.

Радетелям Армении, которые "рыдают" и требуют отвести азербайджанские войска на исходные позиции, давно следовало бы занять объективную позицию и давать справедливую оценку, не используя двойных стандартов, оценивая ситуацию на азербайджано-армянской границе.

Не смог Пашинян удержаться и вновь заговорил о "судьбе" неких армянских культурных "памятников" (установленных после оккупации), находящихся на освобождённых азербайджанских территориях, требуя от международных организаций направить оценочные миссии, в нарушение суверенитета Азербайджана и уставов этих организаций. Судьба неких культурных армянских памятников на освобождённых азербайджанских территориях является излюбленной темой армянской дипломатии, которая пытается играть на чувствах ложной христианской солидарности, вводя в заблуждение международное сообщество.

В годы оккупации армянскими властями были уничтожены практически все населённые азербайджанские пункты и все, что напоминало о проживающих там азербайджанцах, с целью стереть следы о принадлежности этих территорий Азербайджану. Наряду с этим, на территории Армении были уничтожены все культурные памятники азербайджанского наследия, включая мечети, музеи и кладбища.

Теперь же армянская сторона пытается выдать за свои памятники объекты, построенные и установленные в годы оккупации, чтобы затем обвинить Азербайджан в варварстве, при этом отказываясь допустить миссии международных организаций на территорию Армении, для установления фактов вандализма в отношении азербайджанских памятников. К сожалению, ряд международных организаций до сих пор не смогли преодолеть свои проармянские симпатии и потребовать от Армении допустить оценочные миссии на свою территорию.

Продолжая умничать, Никол Воваевич сделал ряд реверансов "друзьям" на Западе, говоря о неком "демократическом характере" армянских властей, чем он всегда любит бахвалиться, чтобы урвать немножко денежной помощи для мизерного бюджета страны. Так как некоторым западным политикам иногда кажется, что мнимая армянская демократия - это "хороший" повод для оправдания проводимой властями Армении агрессивной экспансионистской политики по отношению к соседним государствам.

Ну а апофеозом выступления Пашиняна стало его обращение к классику английской литературы В. Шекспиру, где он сравнил себя чуть ли не с принцем Гамлетом, что наводит на мысль о появившихся у него проблемах со здоровьем. Конечно, мечтать о славе Гамлета Николу Воваевичу не вредно, но быть Гамлетом он может только на своей малой родине Тавуше, где поразит земляков своими глубокими познаниями в области мировой литературы. Исторический монолог Гамлета "быть или не быть" явно можно отнести к господину Н. Пашиняну, который наконец должен понять, что если он будет упорствовать, отвергая мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, то его ждёт судьба Шекспировского героя, который пал жертвой интриг и дворцовых заговоров.

Как бы армянская сторона не старалась преподнести последние события 12-14 сентября 2022 года, взвалив ответственность на Азербайджан, всем давно стало ясно, что инициатором этих столкновений была Армения, которой нужен был повод остановить наметившийся прогресс в переговорах и заморозить ситуацию. Руководство Армении, развязав необъявленную информационную войну против Азербайджана, играет с огнём и норовит вновь нарваться на очередную терапию железным азербайджанским кулаком.

Подобное поведение армянской стороны лишь усугубляет ее положение, которое и так становится с каждым днём все хуже, отражаясь на экономике страны. Отказ Пашиняна под любыми предлогами от открытия Зангезурского коридора приведёт к закрытию аналогичного Лачинского коридора, который существует лишь по доброй воле азербайджанской стороны. Манипуляции и произвольные трактования подписанных трёхсторонних Заявлений армянской дипломатии не помогут Армении избежать выполнения взятых на себя обязательств, как бы армянские официальные лица не старались.

Страдания и монолог новоявленного Гамлета в ООН оказались очередным блефом, направленным на введение в заблуждение мирового сообщества, которое давно знает цену словам армянских руководителей.