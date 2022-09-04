«Жаркая» осень Ишхана Сагалетяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Несостоявшийся лидер радикальной армянской оппозиции Ишхан Сагалетян, отдохнув в вынужденном отпуске, связанном с небывалой жарой в Армении, вернулся на ереванскую площадь имени страны-cопредседателя, почившей в бозе Минской группы ОБСЕ и провёл первый за долгое летнее время митинг движения "Армения без Никола".

Как и ожидалось, жаркая погода и устаревшие лозунги не позволили Ишхан джану собрать многочисленную аудиторию, но как всегда, верные ему соратники и сторонники из числа отставленных военных, бывших чиновников, экзальтированных молодых особ и бородатых юнцов, пришли послушать своего лидера, который обещает им "светлое будущее" без предателя Никола.

Выйдя на трибуну, отдохнувший и загоревший И.Сагалетян вновь призвал на митинге к борьбе до победного конца против ненавистного Никола, который, по его мнению, уже "сдал" любимый "арцах" ненавистными туркам. Чтобы долго не стоять на изнуряющей ереванской жаре, митинг прошёл по сокращённой схеме, в условиях, приближённых к боевым. Лидер дашнаков, который очевидно получил небольшие денежные вливания от своих зарубежных спонсоров, обьявил о начале нового последнего этапа борьбы за власть против нынешней власти, обвинив Никол Воваевича в "предательстве" интересов армянского народа, пойдя на переговоры с Азербайджаном в Брюсселе.

Понимая, что простой риторикой поднять армянский народ на новую авантюру не удасться, И. Сагалетян заявил, что армянская оппозиция в парламенте, при поддержке некоторых проправительственных депутатов, готовит импичмент для Н. Пашиняна и осталось совсем немного до вожделенных 54 голосов, которые положат конец нынешней власти. Судя по этому заявлению, в рядах правящей партии "Гражданский договор" зреет заговор, целью которого является тихий государственный переворот в Армении, так как подобные публичные заявления от лидера радикальной оппозиции выглядят довольно рискованно, если не подкреплены реальной основой.

По словам И. Сагалетяна, для того, чтобы инициировать процесс голосования по импичменту правительства, нужно всего лишь около 35 голосов парламентариев, которыми обладают обе оппозиционные фракции блоков "Армения" и "Честь имею", а остальные парламентарии из правящей партии примкнут к ним увидев, что предатель Никол терпит поражение.

Такие "смелые" по содержанию выступления бывшего вице-спикера армянского Парламента, который лишился своей высокой должности за хулиганство и плохую посещаемость парламентских заседаний, свидетельствует о том, что изнурительная жара окончательно доконала Ишхан джана и у него начался очередной приступ дежавю, который может ему дорого стоить.

Посвятив большую часть своего выступления внутриполитическим проблемам, И. Сагалетян не смог удержаться и естественно, затронул тему угасшего конфликта, которая всегда была коньком партии "Дашнакцутюн", стоявшей у истоков движения за "миацум-арцах", ввергнувший армянский народ в череду кровавых войн и кризисов. Набравшись наглости и забыв о том, что Вторую Карабахскую Войну Армения проиграла вчистую, господин И. Сагалетян выступил с такими радикальными требованиями по этому вопросу, которые даже и не снились его закулисным хозяевам Робику Кочаряну и Сержику Саргсяну:

1. Любое решение, по которому Карабах может быть включен в состав Азербайджана, должно быть исключено;

2. Следует исключить анклавное состояние Карабаха. То есть между Карабахом и Арменией должна быть налажена надежная сухопутная связь;

3. Демилитаризацию Карабаха следует исключить. То есть, ВС Армении и Карабаха должны участвовать в создании единой системы безопасности.

Судя по этим бредовым требованиям, радикальная армянская оппозиция окончательно потеряла чувство реальности и готова пожертвовать собственным народом во имя этого безумия. Ведь всему миру ясно, что эти требования фактически означают объявление войны-новой Третьей Карабахской Войны, после которой от Армении останутся только рожки да ножки.

Можно представить что произойдёт в случае, если эти фанатики придут к власти в Армении и чем это может закончиться. Очевидно, что радикальная армянская оппозиция не понимает, что даже упоминание об этих требованиях приведёт страну к катастрофе. Учитывая тот факт, что большинство армянского народа давно устало от воинственной риторики радикалов, конфликтов и войн, надеждам этих психически ненормальных людей врядли удасться сбыться. Но помня о том, что болезненная тюркофобия, которую на протяжении многих лет раздували оголтелые радикалы, настолько пронизывает армянское общество, то не стоит сбрасывать со счетов момент общенационального психоза, который периодически охватывает часть населения Армении, бредящей идеей о "Великой Армении" от моря до моря.

Если внимательно присмотреться к этим безумным требованиям радикальной армянской оппозиции, то можно понять, что у армянского народа есть два пути: вновь пойти за призрачными мечтаниями о "Великой Армении", которые окончательно приведут страну к катастрофе, или принять мирные инициативы Азербайджана, предложенные Президентом Ильхамом Алиевым, направленные на установление мира и стабильности в регионе.

Постояв немного на исторической площади имени страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ и послушав своего неменяющегося лидера, а затем погуляв во вечернему Еревану, немногочисленные сторонники радикальной оппозиции разошлись не солоно хлебавши, чтобы вновь собраться на следующей неделе, когда станет немного прохладнее.

Не случайно была выбрана и дата митинга. Ведь 2 сентября 1991 года армянскими сепаратистами в Карабахе незаконно, в одностороннем порядке, в нарушение Конституции Азербайджана, был провозглашен квазинезависимый "арцах", после чего началась полноценная Первая Карабахская Война, унёсшая тысячи жизни невинных мирных азербайджанцев. Теперь же, подобными заявлениями, лидеры радикальной оппозиции вновь хотят обмануть армянский народ, ввергнув в пучину новой войны.

Несмотря на то, что большинство армянского народа давно устало от череды войн и конфликтов, а ряд представителей армянского населения Карабахского региона Азербайджана уже постепенно начинает сотрудничать с законными азербайджанскими властями, реваншисты из числа представителей так называемого "карабахского клана" и оголтелых националистов пытаются вновь разжечь уже практически затухший огонь конфликта.

Для этого такие как И. Сагалетян и ему подобные будоражат армянское общество, призывая к войне до "победного конца", не задумываясь о последствиях. Ведь одно ясно, что сами они умирать в окопах от ударов беспилотников точно не собираются, так как в любой момент прикроются, как всегда, своими депутатскими мандатами и липовыми справками о тяжёлой болезни.

Видимо желание лидеров армянской радикальной оппозиции захватить власть в стране настолько затуманила им глаза, что они готовы пожертвовать всем и вся. Ведь основной причиной "жаркой" осени И. Сагалетяна является не защита интересов армянского народа, а наоборот, стремление сесть в высокие тёплые кресла, чтобы грабить и так уже мизерный бюджет страны. Для этого они готовы даже спровоцировать новую войну, заранее зная о том, каким будет плачевным ее конец.

Наверное нынешние армянские власти не станут сидеть сложа руки и ждать, когда сторонники радикальной оппозиции вновь начнут повторять свои безуспешные акции, направленные на блокаду улиц и площадей Еревана, которые, как всегда, заканчивались столкновениями с полицией.

Премьер-Министр Н. Пашинян, сам пришедшей к власти на волне народного недовольства, знает настроения в обществе и понимает, что новой войны и конфронтации армянский народ не желает. Поэтому любые попытки радикальной оппозиции захватить власть будут жестко пресекаться властями, а их лидеров ждут тесные тюремные камеры без кондиционеров, где в тесноте и духоте, в компании с представителями преступного мира, они смогут продолжать свою деструктивную деятельность, которая ничего хорошего армянскому народу не сулит.