"Завещание" юродивого Араика

Автор: Пярвин Мирзазаде

Главарь банды сепаратистов, которая незаконно узурпировала право говорить от имени всего армянского населения Карабахского региона Азербайджана, самозванец и проходимец, некто Араик Аратюнян, выступил с обращением к армянскому населению территории, где временно размещены российские миротворцы.

Как известно, перед смертью не надышишься. Вот почему, почуяв приближение конца сепаратистского режима, Араик решил поделиться своими "глубокими мыслями" (больше смахивающими на предсмертное послание) с армянским населением, чтобы прежде чем соскочить очистить "совесть", которой у него никогда не было.

Как всегда, юродивый Араик вначале пустил слезу и завыл о том, что "государственность Армении на пороге новой и катастрофической войны", забыв о том, что он себя представляет как "глава некоего самостоятельного образования", не имеющего отношения к Армении. Видимо испугавшись последних событий на границе между Азербайджаном и Арменией, где армянские вооружённые силы получили очередную терапию азербайджанским железным кулаком, в порыве приступа ужаса Араик наконец признал, что это армянские вооружённые силы оккупировали азербайджанские территории и что никакого "арцаха" нет и быть не может.

Далее Араик предупредил, что последствия этой войны будут ещё тяжелее для Армении чем прошедшая Вторая Карабахская Война. Наконец в голове у Араика появилась хотя бы одна трезвая мысль, так как дальше, как обычно, он нёс чушь и болтал глупости, запудривая мозги армянскому населению Карабахского региона Азербайджана, которое судя по всему, постепенно просыпается от летаргического сна и начинает понимать, что будущего у сепаратистов нет.

Чтобы хотя бы немного успокоить своих подельников по банде, Араик призвал весь армянский народ к единству во имя "чудесного спасения", не понимая, что с такими лозунгами подобное единство врядли возможно.

Не обошлось в его "пламенном выступлении" без комплиментов и в адрес миротворцев, в которых он видит единственную силу, способную "уберечь" сепаратистский режим от разгрома. Хотя вынужден был признать, что в последнее время действия миротворцев становятся все более и более нейтральными и потакать армянской стороне они особенно не настроены. При этом опять повторил то, что миротворцы должны находиться там бессрочно, как будто это зависит от его банды.

Чтобы армянское население после его выступления не испугалось и не бросилось бы наутёк куда глаза глядят, главарь сепаратистов начал рассказывать байки о своих планах экономического развития "светлого будущего региона" обещая молочные реки и кисельные берега, а также дубайский уровень жизни населению, не уточнив за чей счёт.

Наверное тень наступающего ему на пятки олигарха Рубена Варданяна так испугала Араика и его подельников, что он громогласно наперёд обьявил об этих небывалых утопических проектах (которые никогда не осуществляться), чтобы нейтрализовать откуда не возьмись взявшегося конкурента. Хотя беспокоиться ему особенно не стоит. До того как Араик сбежит восвояси, Рубик джана уже не будет, так как его настигнет удар Байрактара.

Ну и апофеозом его выступления следует считать повторение старых песенок о главном о том, что якобы что "арцах" никогда не будет азербайджанским, что ещё раз доказывает наличие ментальных отклонений у Араика, который давно и серьезно болеет дежавю, живя в прошлом и не понимая новых реалий.

Напустив на себя умный вид и бравируя фразеологией, юродивый Араик, возомнив себя новым "Наполеоном", стал угрожать некими мерами "самообороны", которые мол остановят "агрессию". Ввиду своего диагноза он не понимает, что когда остатки армянских вооружённых сил будут выведены с территории где временно размещены миротворцы, защищать его банду будет уже некому.

Чтобы на случай если власти в Ереване, не дай бог, кинут сепаратистов, он публично повторил, что руководство Армении ему обещало, что никаких договоров и соглашений о судьбе армянского населения Карабахского региона Азербайджана подписывать не будет без его "согласия". Как тут не вспомнить тот факт, что все трехсторонние Заявления и двусторонние договорённости были подписаны абсолютно без участия Араика и его банды, с мнением которых никто считаться не собирается.

Своим выступлением Араик попытался воодушевить потерявших надежду подельников и не допустить начало межнационального диалога, который кое-где на местах уже начался без ведома руководства сепаратистов. Поэтому, чтобы успокоить диаспору, которая насквозь пропитана духом тюркофобии, Араик категорически отверг всяческую возможность примирения и диалога, назвав информацию о контактах между представителями армянского населения и азербайджанскими властями "вынужденными мерами" для решения вопросов обеспечения жизнедеятельности населения.

Казалось, что этими словами он рассчитывал не только успокоить покровителей, но и пытался выбить оружие из рук врагов, которые давно обвиняют его в предательстве и не способности остановить процесс налаживания отношений с ненавистными тюрками.

Стараясь поднять свой рейтинг и исправить подмоченную репутацию в глазах населения после обнародования информации о том, что Араик вывозит заграницу награбленные бабки и семью, он клялся и божился, что его семья с ним вместе и никуда не собирается уезжать. Араик лукаво скрыл, что уже прикупил немного недвижимости на "честно" наворованные деньги в одной из близлежащих стран СНГ, а транспорт для эвакуации членов его семьи всегда наготове.

В сумбурном выступлении Араика особое место заняли его высказывания о том, что мол армянское население Карабахского региона Азербайджана имеет некое право на "самоопределение" и ссылки на международное право, с которым он вообще не знаком, так как всю свою сознательную жизнь занимался мелкой торговлей и разграблением азербайджанских оккупированных территорий, а также использованием средств, полученных от диаспоры в личных целях.

Рассчитывая на то, что провинциальные жители Ханкенди не будут вдаваться в детали этого права, Араик представил своё "ноу хау" трактования международного права в искажённом виде, аппелируя к документам ОБСЕ, которые, по его ничтожному мнению, признают "претензии" сепаратистов на отделение и квазинезависимость.

Однако вся эта наглая ложь не стоит и выеденного яйца, так как ОБСЕ, ООН и другие международные организации, а также большинство стран мира (исключая Армению) считали и считают Карабахский регион неотъемлемой частью Азербайджана, а армянское население-гражданами нашей страны. Если же лидер сепаратистов ищет оправдание событиям более 30 летней давности, когда в результате подрывной деятельности армянских радикальных националистов удалось разжечь межнациональный конфликт в 1988 году, который потом перерос в кровавую войну, то ему полезно было бы знать, что армянский народ уже самоопределился, создав "Республику Армения" на исторических азербайджанских землях.

Чувствуя приближение конца, Араик старается воодушевить своих соратников по банде, чтобы они его не кинули и не удрали бы раньше него. События августа-сентября 2022 года уже показали, что армянская армия полностью потеряла боеспособность и не способна противостоять азербайджанским вооружённых силам. Очевидно, что лидеры Армении и сепаратистов начинают понимать реалии, так как воевать за них никто не будет и новой широкомасштабной войны они просто не переживут.

Все попытки интернационализировать ситуацию путём вовлечения новых третьих сторон и маневрирования, играя на противоречиях между Западом и традиционным союзником, полностью провалились. Чтобы окончательно не потерять власть, Араик и ему подобные выступают с призывами, в надежде обеспечить поддержку непримиримой зарубежной диаспоры, которая в отличии от рядовых армян, требует войны до победного конца.

Отвергая мирные инициативы Президента Ильхама Алиева, направленные на достижение устойчивого мира в регионе, налаживания межнационального диалога и экономического сотрудничества, лидеры радикалов обрекают армянский народ на новые мучения и жертвы. "Завещание" Араика - это последний крик души утопающего, который тонет и хочет увести с собой на дно всех остальных.

Чем быстрее армянское население Карабахского региона Азербайджана это поймёт, тем лучше. Давно пришло время избавиться от "араиков", признать азербайджанские законы, чтобы спокойно жить и трудиться во имя мира. В противном случае, эти "араики" в очередной раз подставят их как пушечное мясо, под пули и снаряды, а сами удерут, чтобы далеко от поля боя вкушать яства и лить "крокодиловы слезы" по утраченным грезам.