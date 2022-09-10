Дилетантские кульбиты армянских политиканов

Автор: Пярвин Мирзазаде

Руководство Армении продолжает проявлять "чудеса акробатики", с целью отстрочить достижение возможного мирного соглашения с Азербайджаном. Для этого официальный Ереван делает все возможное, чтобы интерпретировать результаты прошедшей встречи в Брюсселе в свою пользу, скрывая истинную правду от армянского народа.

Одновременно армянская дипломатия попыталась развернуть широкое наступление на всех направлениях для того, чтобы попытаться изменить мнение мировой общественности относительно угасшего конфликта. За последние дни официальные армянские представители постарались наверстать упущенное и разлетелись из Еревана во все концы света для того, чтобы привлечь на свою сторону всех кого ещё возможно.

Извечное армянское умение использовать в своих целях противоречия между Востоком и Западом проявилось и на этот раз. В то время, как премьер-министр Армении Никол Пашинян отправился во Владивосток на Восточный экономический форум покорять сердца главных союзников по ОДКБ и ЕАЭС, министр обороны Армении Сурен Папикян вдруг воспылал неожиданной "любовью" к США и отправился туда с рабочим визитом, в надежде убедить Вашингтон подкинуть немного оружия на халяву.

Довольно странно, если учесть, что отношения между главным союзником Армении- России с НАТО и США находятся, мягко выражаясь, в состоянии "холодной" войны, которая может в любой момент перерасти в "горячую", из-за событий вокруг Украины.

Армянская сторона продолжает пребывать в "радостной" эйфории от решения государственного секретаря США Э. Блинкена назначить Ф. Рикера старшим советником госсекретаря США на переговорах по вопросам Кавказа, а также сопредседателем от США в почившей бозе Минской группы ОБСЕ. Ереван продолжает рассматривать этот шаг американцев как негласную поддержку территориальных претензий Армении на Карабахский регион Азербайджана.

Однако после того как господин Ф. Рикер прибыл 8 сентября 2022 года в Ереван, в информации на официальном сайте посольства США в Армении об этом визите, упоминание о том, что он является сопредседателем Минской группы ОБСЕ исчезло. К большому сожалению для армянских политиков, которые не скрывали своей радости и потирали руки от мысли, что "Запад с нами", это свидетельствует о прагматизме американской стороны, которая не собирается им потакать во имя призрачных обещаний сменить внешнеполитическую ориентацию страны.

Не отстают от своих ереванских кукловодов и их марионетки из числа сепаратистов, которые вдруг резко воспылали любовью к Западу, хотя еще вчера публично клялись в вечной любви к российским миротворцам и выражали желание, чтобы они остались в Карабахе навсегда (видимо до сих пор не поняв, что это от них не зависит).

Вытащив из закромов свои паспорта граждан Армении, эти "истинные представители" армянского населения Карабахского региона Азербайджана (как они любят себя представлять) отправились в Европу и США завоевать там себе сторонников.

При поддержке зарубежной диаспоры (которая расщедрилась как никогда), бородатый мужик, похожий больше всего на известное всем парнокопытное животное, сравнение с которым считается неприличным у лиц с уголовным прошлым, мнящий себя чуть ли не новым "Макиавелли", отправился за океан покорять Капитолийский холм. Зовут этого неотесанного мужика Давид Бабаян. Всем он представляется, как "министр иностранных дел" мифического "арцаха", которого нет и никогда не будет. Интересно, как и почему американский консул в Ереване выдал этому человеку визу, которую довольно трудно получить обыкновенному туристу? Какую цель визита и профессию он указал в своей анкете, в которой есть множество вопросов, вплоть до цвета глаз?

Там, в далёком Капитолии, Д. Бабаяна ждут его давнишние дружбаны, которые давно находятся на подкормке у богатой армянской диаспоры: конгрессмены и сенаторы Б.Менендес, А. Шифф, Ф. Паллоне и многие другие члены армянского кокуса Конгресса США, которые в свободное от защиты интересов Армении времени выступают в поддержку усиления антироссийских санкций, направленных против интересов столь "любимой" им страны, сторонником которой он себя представляет.

В это самое время другой деятель сепаратистов, который все время занимается только тем, что разжигает межнациональную рознь и требует немедленного признания квазинезависимости, некто представляющий себя омбудсменом Гегам Степанян, никем непризнанный в мире, отправился в солнечный Страсбург, чтобы от души наябедничать на Азербайджан на мероприятии в Европейском Парламенте, организованным известным туркофобом и сторонником нового крестового похода против всех тюрков на земле, депутатом от Нидерландов Питером ван Даленом.

Этот известный закоренелый исламофоб и туркофоб вновь "озаботился" судьбой армянского населения Карабахского региона Азербайджана, откровенно вмешиваясь во внутренние дела другого суверенного государства, который, кстати, не является членом Европарламента. Он организовал слушания по вопросу "прав человека" в этом азербайджанском регионе вместо того, чтобы заниматься проблемами собственной страны, которая испытывает трудности с энергоносителями. На эти слушания господин П. ван Дален пригласил кучку подобных ему туркофобов - членов Европарламента, которым нечем заняться, кроме того, как совать нос в чужие дела. В этих липовых "слушаниях" принял участие представитель Армении в Европейском суде по правам человека Егише Киракосян, который все дни напролёт занимается только тем, что клепает жалобы на Азербайджан и Турцию, чем уже давно вызывает нескрываемое раздражение у других членов этой организации.

Собравшиеся в одной из комнат Европарламента тюркофобы и исламофобы от души выговорились, обливая грязью Азербайджан и Турцию. Обвинив во всех смертных грехах разошлись ни с чем, так как мнения этих господ абсолютно никому не интересны, в особенности руководству ЕС, которое развивает стратегическое сотрудничество с Азербайджаном в сфере поставки энергоресурсов на европейский рынок и заинтересовано в скорейшем достижении мирного соглашения.

Складывается впечатление, что П. Ван Дален и ему подобные выступают не только против Азербайджана, а против единой европейской политики, направленной на обеспечение стран ЕС альтернативными источниками поставки энергоресурсов и хотят, чтобы зимой простые европейцы замерзали бы в темноте от холода, лишь в угоду их армянским подопечным.

Очередной номер выкинул и посол Армении в ООН господин Мгер Маркарян, который обвинил Азербайджан в том, что тот "прибегает к систематическому насилию, вопиющим oбразом пренебрегая международным правом". Выступая на Форуме высокого уровня по культуре мира, этот с позволения сказать доморощенный дипломат забыв о том, что его страна почти 28 лет не выполняла резолюции СБ ООН, обязательные к исполнению и оккупировала почти 20% азербайджанской территории, изгнав оттуда почти 1 миллион мирных азербайджанцев, стал разглагольствовать о том, что якобы в Азербайджане "процветает армянофобия" и что это делает невозможным нахождение Карабахского региона в составе Азербайджана. Перепев все возможные старые песни о главном, которыми так любят козырять армянские дипломаты на международных мероприятиях, господин М. Маркарян ни словом не обмолвился о том, что это в Армении вовсю, на протяжении почти 100 лет, тюркофобия стала официальной идеологией в стране, где с детства всех детей учат, что все тюрки в мире это враги.

Ведь недаром, слова героизированного в Армении нацистского преступника и коллаборациониста Гарегина Ндже "ни дня без борьбы с турком" стали основой национальной идеологии большинства политиков в стране. К сожалению, такие армянские дипломаты как М. Маркарян давно превратили высокую трибуну ООН в место распространения своей человеконенавистнической расовой идеологии, схожей с нацисткой. К счастью, большинство представителей стран-членов ООН вообще не слушали этот чудовищный туркофобский лепет, пробойкотировав его выступление и предпочтя чашку кофе в кулуарах бредовым мыслям представителя Армении.

Как всегда отличился премьер-министр Армении Н. Пашинян, который отправился за тридевять земель, на форум во Владивосток, чтобы доказать свою преданность союзнику. Никол Воваевича стали уже беспокоить новости с азербайджанской территории, где временно размещены миротворцы, так как там появился его старый оппонент, с треском проигравший парламентские выборы в июне 2021 года, миллиардер и олигарх, отказавшийся от российского гражданства Рубен Карленович Варданян, у которого вновь появились политические амбиции "спасать" Армению и "арцах".

Н. Пашинян отлично понимает, что Рубик джан надолго в гостях у сепаратистов не задержится, так как уже стал законной мишенью для азербайджанских Байрактаров и поехал туда лишь для того, чтобы при первой возможности перебраться в Ереван и "приватизировать" его, что он умеет делать мастерски. Никол Воваевич знает, что Рубен Карленович давно метит на его место, заручившись поддержкой своих друзей и покровителей, которым успешно вывез и отмыл миллиарды долларов на Западе, в нарушение российских и европейских законов.

Для олигарха Р. Варданяна ничего не стоит потратить пару сотен миллионов долларов (тем более они под угрозой конфискации в западных банках) на подкуп окружения Н. Пашиняна и свергнуть его, устроить тихий переворот, обвинив в предательстве национальных интересах армянского народа и в преступном соглашательстве с Азербайджаном.

Тайно проникнув на территорию Карабахского региона Азербайджана, господин Р. Варданян раздаёт деньги и обещания налево и направо, пытаясь представить себя единственным "спасителем" армянского народа и мирового армянства, при этом нацелившись на премьерское кресло в Ереване. Вот почему Никол Воваевичу пришлось сесть в свой правительственный самолёт и полететь на край света, чтобы заручиться поддержкой сильных мира сего.

Прибыв на форум, Н. Пашинян не преминул воспользоваться представившейся возможностью и выступил с трибуны с пространной речью, в которой вновь стал ябедничать и двурушничать, клевеща на Азербайджан. Армянский премьер снова попытался обвинить азербайджанскую сторону во всех бедах своей страны, как будто это не Армения оккупировала азербайджанские территории на протяжении почти 30 лет и сама начав агрессию, попала в блокаду из-за своих территориальных претензий. Н. Пашинян договорился до того, что заявил, что это Азербайджан начал некую агрессию, якобы воспользовавшись пандемией коронавируса против неизвестному современной географической науке некоего "арцаха", скромно умолчав о том, что это Карабахский регион Азербайджана, признанный всем миром (кроме Армении), как суверенная часть Азербайджана.

Далее войдя в раж, Никол Воваевич, используя свой опыт, полученный в качестве главного редактора малолитражной газеты, пропел о "миролюбивой" политике, проводимой Арменией, которая ни на что не "претендует", просто "заботится" с оружием в руках о судьбе соотечественников в других странах.

Глава армянского правительства недаром пролетел пол мира и сделал очередное заявление в верности и благодарности главному союзнику- России за оказанную помощь, чтобы выбить почву из под ног у своих оппонентов, которые постоянно обвиняют его в предательстве и стремлении поменять внешнеполитическую ориентацию страны.

После своего "пламенного" выступления на форуме, Н. Пашинян отправился на встречу с представителями армянской диаспоры, проживающей во Владивостоке, которых там немало, благо тяжелый экономический и политический кризис в Армении гонит армянских граждан подальше от своей страны. На встрече Н. Пашинян постарался уверить соотечественников в том, что никаких изменений политического курса страны не намечается и что он всегда будет верен союзническим обязательствам по ОДКБ и ЕАЭС, чтобы никто не беспокоился о своём будущем в случае изменений. Там же Никол Воваевич старался убедить представителей диаспоры (многие из которых являются представителями малого и среднего бизнеса) в том, что он сторонник открытия всех новых транспортных маршрутов в регионе, что служит и интересам всех стран региона. Однако тут же оговорился, что Армения не будет предоставлять этим маршрутам статус коридора через свою территорию, чтобы успокоить радикально настроенных представителей диаспоры, которые насквозь пропитаны ядом тюркофобии.

Видимо Н. Пашинян всерьёз не воспринимает предупреждения Азербайджана о том, что в случае если не будет Зангезурского коридора не будет и аналогичного Лачинского, надеясь на то, что кто-то Армении в этом вопросе поможет, оказав давление на азербайджанскую сторону. Стараясь показать себя этаким мачо, Н. Пашинян стал утверждать, что мол Азербайджан хочет открытия таких транспортных коридоров, которые оставят Армению в блокаде, что ничем кроме нонсенсом назвать нельзя. Такая позиция армянского премьера показывает то, что армянское руководство продолжает жить в мире иллюзий надеясь на то, что кто-то им поможет.

Пытаясь представить результаты встречи в Брюсселе в выгодном для себя свете, Н. Пашинян повторил свои известные тезисы о том, что он "дрался как лев", защищая позицию Армении о предоставлении некоего статуса для армянского населения Карабаха и переговоров под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые давно потеряли свою актуальность и противоречат позиции российской стороны. Касаясь позиции Армении на переговорах по делимитации и демаркации границы, Никол Воваевич, который ещё недавно аппелировал к неким картам Генштаба времен СССР, вдруг стал юлить и увиливать от их рассмотрения, пытаясь обвинить Азербайджан в "искажении" этих карт в свою пользу, не приводя никаких конкретных примеров.

Стараясь убедить аудиторию в своей верности ложным "идеалам" мирового армянства, Никол Воваевич все-таки признал, что приходится отказываться от застарелых принципов и вести переговоры о достижении мирного соглашения, которое ведётся на основе предложений Азербайджана и идти на переговоры с Турцией, как бы это ему не нравится.

Пообщавшись вдоволь с диаспорой, глава армянского правительства отбыл на неисторическую родину, утешив себя надеждой, что утёр нос беглому олигарху Р. Варданяну, которого опасается как никогда.

Пока армянские политиканы продолжают свои акробатические кульбиты во имя избежания подписания мирного соглашения, Азербайджан продолжает выполнять взятые на себя обязательства по трёхсторонним Заявлениям и двусторонним договорённостям. В качестве жеста доброй воли, 8 сентября 2022 года армянской стороне были переданы 5 диверсантов, осуждённых судом согласно договорённостям, достигнутым при посредничестве председателя ЕС Ш. Мишеля на встрече в Брюсселе.

Продолжается строительство автомобильной и железной дороги Зангезурского транспортного коридора по направлению к границе с Арменией. Несмотря на упорное сопротивление армянской стороны, которая не желает реальной демаркации и делимитации границы, Азербайджан ведёт кропотливую работу в этом направлении, чтобы ускорить процесс. Поведение армянской стороны становится день ото дня вызывающим, что наводит на мысли о том, что армянские политиканы нуждаются в новой терапии железным азербайджанским кулаком, без которой им трудно принять новые геополитические реалии.

Пока Армения кривляется и ведёт себя как девица на выданье, Азербайджан, Иран и Россия уже договариваются по строительству железной дороги по маршруту Решт - Астара, которая станет важной составляющей нового транспортного коридора Север-Юг.

Прошедшая 8 сентября 2022 года в Баку встреча трех стран по данному проекту, показала серьёзность намерений сторон в этом направлении. В случае если армянское руководство будет продолжать саботировать открытие Зангезурского коридора, ограничиваясь заявлениями декларативного характера, обманывая свой собственный народ сказками об "армянском перекрёстке", то необходимость в маршрутах через армянскую территорию отпадёт сама собой и Армения останется в изоляции.

Руководству Армении и всем политическим силам в стране давно нужно было понять, что Президент Ильхам Алиев не бросает слов на ветер и выполняет все данные им обещания, в отличие от них. Если армянская сторона будет продолжать вести свою неконструктивную политику, то это может дорого обойтись им, ведь терпение Азербайджана не бесконечно.