Начало конца Рубена Варданяна

Автор: Пярвин Мирзазаде

Похоже, что у российского долларового миллиардера армянского происхождения Рубена Варданяна - специалиста по отмыванию денег российских олигархов зарубежом, окончательно поехала голова. Рубен Карленович, который долгое время гордился своим российским гражданством и принадлежности к российской деловой элите, вдруг исчез из Москвы и объявился на территории Азербайджана, в азербайджанском городе Ханкенди, где сделал публичное заявление об отказе от российского гражданства.

Р. Варданян в своем видеообращении заявил, что собирается учредить "Фронт безопасности и развития арцаха", целью которого является международное признание "независимости" этого нелегитимного образования.

Незаконно проникнув на территорию независимого Азербайджана через посты российских миротворцев по Лачинскому коридору, теперь уже бывший гражданин России (хотя согласно российскому законодательству только Президент России вправе принимать или лишать гражданства) Р. Варданян решил, что уже может избавиться от своего российского паспорта, как от ненужной бумажки лишь потому, что ему приспичило стать "лидером" маленького, никем не признанного образования, которое доживает свои последние деньки.

Очевидно, что причиной того, что Р. Варданян покинул свой маленький замок в ближнем Подмосковье оказался не его квазипатриотизм, которым он так гордится (так как этот господин является уроженцем Армении, а не Карабахского региона Азербайджана), а совсем иное. Сразу же после прибытия лица без гражданства Р. Варданяна, в армянской прессе появилась информация, что этот новоявленный "Мессия" армянского народа в ближайшее время займёт второй по важности пост в администрации сепаратистов, чтобы оттуда начать восхождение на политический Олимп в Ереване.

Ведь как известно, предыдущая попытка Рубена Карленовича летом 2021 года купить себе место в армянском Парламенте на внеочередных парламентских выборах, закончилась полным провалом, ему не удалось даже набрать 10 процентов голосов избирателей. Армянских избирателей не привлекли в нем ни его высокопарные патриотические речи, ни критика в адрес "революционера" Н. Пашиняна, ни обещания инвестировать значительные средства в экономику страны. Рядовой избиратель видел в нем лишь махрового жулика, который хочет пробраться в парламент, чтобы захватив потом власть, делать деньги.

Скорее всего Рубен Карленович, который кстати давно включён в Азербайджане в "чёрный список" за незаконный въезд на территорию страны и предпринимательство под видом "гуманитарных" акций, решил соскочить из столь любимой ему Москвы по причине того, что российские правоохранительные органы заинтересовались его, мягко говоря, нечистоплотной деятельности по развалу российской авиационной промышленности, в результате чего, производство отечественных пассажирских самолётов в России сошло на нет, а также за отмывание средств, полученных незаконным путём за рубежом.

Поняв, что в России ему в лучшем случае вскоре светит встреча со следователями, которые будут задавать неудобные вопросы, Р. Вартанян понял, что ему лучше исчезнуть из столь любимого ему города Москвы, где он был завсегдатаем тусовок, с участием российского бомонда. Конечно, вместо провинциального Ханкенди, в котором он врядли найдёт более или менее приличное место, чтобы демонстрировать свои дорогие костюмы и часы, господин Р. Варданян предпочёл бы уютное местечко где-нибудь в районе французской Ривьеры, в окружении представителей богатой армянской диаспоры, с которыми вместе отмывал деньги российских олигархов, но тут вышла небольшая неувязочка.

Как известно, в связи с событиями вокруг Украины, страны ЕС и США развернули настоящую охоту за деньгами и собственностью российских олигархов спрятанных на Западе, а Рубен Карленович как раз оказался одним из них. До сих пор, благодаря армянской диаспоре и небольшим пожертвованиям ангажированным западным политикам, влиятельным российским олигархам армянского происхождения, таким как Р. Варданян, А. Абрамян, С. Карапетян и другим, почему-то удавалось избегать включения в западные санкционные списки. Однако, по мере расширения санкционных списков, возникла угроза того, что в ближайшее время купленная ими "индульгенция" может потерять свою силу и господин Р. Варданян первым делом решил спасти свои капиталы и убежать туда, где его не достанут ни российское правосудие, ни западные санкции.

Отказавшись от российского гражданства и объявив о том, что передаёт свои активы в семейный фонд, господин Р. Варданян отправился в так называемую "серую зону"-Карабахский регион Азербайджана, где временно размещены миротворцы, чтобы спрятаться за спину сепаратистов, которых давно подкармливал на чёрный день. Прикрываясь псевдо патриотическими лозунгами о том, что он приехал "спасать" армянское население Карабаха (которое его и не звало), Р. Варданян окончательно преступил все возможные "красные линии", став вполне легитимной целью для азербайджанских властей, которые постараются использовать все свои возможности, чтобы отловить новоявленного Остапа Бендера и доставить его в Баку на суд, за призывы и деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Азербайджанского государства. Причём никакие телохранители и сепаратисты его от этого не спасут.

Не исключено, что в ближайшее время ряд дружбанов и подельников Р. Варданяна, таких как А. Абрамян, С. Карапетян, С. Галицкий (настоящая фамилия которого Арутюнян) и другие, под предлогом "борьбы за интересы" армянского народа захотят удрать из России и повторить манёвр своего более продвинутого друга, укрывшись за спину миротворцев, чтобы отказавшись от российского гражданства сохранить свои активы зарубежом.

Сейчас господин Р. Варданян уже обещает превратить азербайджанскую территорию, где временно размещены миротворцы, в некое подобие Тайваня, обещая привлечь инвестиции и создать условия для развития бизнеса, спекулируя на том, что мол этот остров тоже непризнанное государство. Видимо Рубен Карленович решил повторить путь своих соплеменников - лидеров сепаратистов Робика Кочаряна и Сержика Саргсяна, которые взбаламутив армянское население Карабаха, развязали кровавый конфликт, затем от души награбив на оккупированных территориях, переехали в Ереван, где захватив власть в Армении, успешно расхищали мизерный государственный бюджет стран на протяжении почти 20 лет.

Конечно лицо без гражданства Р. Варданян может делать на своей неисторической родине все что ему взбредёт в голову (если она у него ещё есть), но в отличии от армянских властей, Азербайджан не будет долго церемониться с этим апатридом, который уже предал свою вторую родину- Россию, отказавшись от гражданства, где стал миллиардером, расхищая бюджетные средства и уничтожая российскую авиапромышленность в угоду своим партнёрам зарубежом.

Если у кого-то, где-то возникли мысли выдвинуть Р. Варданяна в качестве "восходящей" звезды армянской политики, то они в очередной раз глубоко ошиблись, так как подобные "варяги" и их непродуманные действия лишь могут ещё больше усугубить и так непростую ситуацию в регионе. Высокопарная риторика и неисполнимые обещания под звуки бравурной музыки Р. Варданяна - лишь повод для очередной терапии азербайджанского железного кулака, от которого Рубик джану не укрыться.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал подобных армянских "любителей приключений" о том, что возмездие за подобные провокации неизбежно. Тем кто потирает руки от удовольствия и ждёт того, что господин Р. Варданян сумеет поднять "боевой дух" армянского народа, можно лишь посоветовать приготовить цветочки на его могилку после внезапного удара "Байрактаром", от которого ему нигде не спрятаться.

Так что если Р. Варданян ещё хочет дождаться своего очередного дня рождения, в кругу горячо любимой семьи, попивая дорогой французский коньяк, то ему рекомендуется побыстрее, пока не поздно, бежать куда глаза глядят, а не ждать своего конца, который будет очень для него плачевным.