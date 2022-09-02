Клоунада Рубена Варданяна

Автор: Лейла Таривердиева

У сепаратистского "дворянства" объявился новый предводитель. Российский миллиардер Рубен Варданян решил отказаться от российского гражданства и переехать в Азербайджан. Хотя сам Варданян называет место своего нынешнего пребывания по-другому, находится он именно в Азербайджане, на его международно признанной территории, и в этих реалиях все его бурные планы, которыми он трогательно поделился с соплеменниками, стоя под тысячелетним платаном в Красном Базаре, превращаются в ничто.

Почему Варданян вдруг отказался от российского гражданства и неожиданно решил поселиться в Карабахе, не уточняется. Сам миллиардер объясняет эту клоунаду желанием поддержать "вытесняемых" карабахских армян, которые, мол, пали духом и находятся в депрессии после всего, что с ними приключилось. В "трогательном" обращении, записанном по прибытии в зону ответственности РМК, он всячески расстилается перед Россией, расхваливая ее миротворческий контингент, призывал закрепить мандат РМК навечно, точнее, до тех пор, пока сепаратисты снова не вооружатся и не окрепнут. Ну, и все в таком духе.

Честно говоря, мысль, которая в первую очередь приходит, когда смотришь ролик с воззванием Варданяна, следующая: интересно, когда сепаратистам придется выметаться из этой части Ходжавендского района, они по своей традиции уничтожат древний платан? Но главный вопрос, конечно же, какая муха укусила миллиардера, что он вдруг решил передать все активы в России партнерам и в семейный фонд и примчаться в Карабах. Так как сам Рубик джан отвечает на него туманно, попробуем сделать это самостоятельно.

Рубен Варданян - бывший владелец инвестиционной компании "Тройка Диалог" и основатель бизнес-школы "Сколково". В 2021 году журнал Forbes впервые оценил его состояние в один миллиард долларов, он занял 116-ю строчку в списке 200 богатейших людей России.

В марте 2019 года OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе офшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов. Расследование получило название "Тройка ландромат". Как писали армянские СМИ, на руках у журналистов оказались порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных офшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в армянском Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из офшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

После того, как результаты расследования попали в СМИ, в Европарламенте потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна. Парламентарии составили письмо к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, под которым подписались 22 члена ЕП. А в январе этого года имя Варданяна попало в проект очередного санкционного списка США.

Несмотря на все это, Варданян продолжил оставаться на плаву и ничуть не пострадал. Просто де-юре отошел от "тройки" и продолжил заниматься темными делами уже как "свободных художник".

После 44-дневной войны Варданян заявил о намерении вложить в Армению 20 миллиардов долларов в рамках проекта "Будущая Армения". За годы оккупации он уже вложил 700 миллионов в проекты на оккупированных территориях, а теперь перед ним стоит более масштабная задача - смена власти в Армении, что он называет "инвентаризацией ресурсов и аттестацией кадров".

В принципе, как давний спонсор сепаратистов, Варданян вполне мог появиться в зоне временной ответственности РМК, и тут не было бы сенсации. Но почему он при этом отказался от российского гражданства? Вот что особенно примечательно. Напомним, что в мае в интервью Форбс Варданян расписывал свой российский патриотизм и рассказывал, что никогда не покинет Россию, как бы трудно там ни было. Журналисты пытались дознаться, почему он не покинул РФ как многие другие состоятельные россияне, не успевшие попасть под санкции, на что услышали: "Ответ на вопрос: почему я не уехал? Я себя считал всегда ответственным за страну, в которой я вырос и сформировался". Далее: "В условиях жестких катаклизмов лучше всего быть дома. Какая бы сложная страна ни была. Условно говоря, есть правило: если хочешь вести здоровый образ жизни, главное - есть продукты питания, которые растут в радиусе 500 км, потому что организм может их переваривать лучше"...

Какое расстояние между Москвой и Ханкенди? Почти 2,5 тысячи километров. Выдержит ли непривычный желудок Варданяна дары азербайджанской земли? Вопрос, конечно, интересный.

По Сети уже гуляют разные версии поступка Варданяна, вплоть до конспирологических. Но, как нам кажется, тут нет особой тайны. Он не тайный агент, не засланец марсиан, а просто уставший от богатства армянин, которому захотелось попробовать на вкус и политической власти. В России это было бы нереально, зато есть родина-мать Армения, где можно успешно вложить деньги в подобный проект.

Рубен Варданян - убежденный противник Никола Пашиняна и сторонник считающегося пророссийским "карабахского" угла политического поля Армении. Впрочем, на этой же позиции находится и российское армянство в целом. Диаспора, взбешенная событиями 2020 года и, как это называют армяне, "предательством" Армении Москвой, значительно потеряло в своих позициях в Российской Федерации и во влиянии на политические круги этой страны. Очень многое изменилось за последние два года, в том числе для армянской диаспоры России. Появление миллиардера Варданяна в Карабахе - это в своем роде политический бизнес-проект. Его знают, в армянской среде у него неплохая репутация, а уж вложенные им в сепаратистское дело миллионы говорят сами за себя. Армяне ни в Армении, ни тем более в зоне ответственности РМК больше не верят своим политикам, и сегодня есть возможность заполнить этот вакуум. Это может быть разумный и трезвомыслящий лидер, который поведет армянский народ к миру и процветанию а может быть националист с большими деньгами, который не пожалеет миллионов на новую дестабилизацию. К сожалению, национальная идея наших соседей больше склонна ко второму, а тем более в тех случаях, если он приедет со своими деньгами и не будет крысить, тратя их на "армянское дело".

Но и это еще не все. Новейшая история Армении показывает, что на карабахских лозунгах проще всего добиться власти в этой стране. Никол Пашинян - это исключение, в своем роде феномен, которому удалось обойтись без этого. И как раз за это его обвиняют противники, тот же Рубен Варданян. "Командировав" диаспорой в зону ответственности РМК миллиардера, бизнес которого в результате скандалов, разоблачений и антироссийских санкций оказался в пикантной ситуации, это большая удача для сепаратистов. Сепаратистскому движению просто необходима свежая кровь. Армянское население Карабаха постепенно просыпается от националистического кошмара, и нынешние "власти" никак не могут этот процесс остановить, так как не имеют ни авторитета, ни денег на пиар-кампании.

Нельзя не заметить, что в данной ситуации неприглядно выглядит и российская сторона. Фактически армянская диаспора посредством России пытается создать на территории Азербайджана новый финансовый и политический центр, посредством которого в дальнейшем будут осуществляться провокации против нашей страны, финансироваться международные кампания черного пиара. Правда, все было предусмотрено - отказавшись от российского гражданства, Варданян как бы снял какую бы то ни было ответственность с российской стороны. И теперь, если Азербайджан предъявит претензии, там могут сказать, что это их не касается. Рубик джан - гражданин Армении, а его семейный капитал... ну, это его семейный капитал.

Одним словом, армянство начало большую игру с крупными ставками. Итогом ее, по всей видимости, должны стать новый конфликт и Варданян в кресле главы Армении. Все просчитано и предусмотрено. Кроме одного - времена не те. Нынешняя расстановка сил в регионе сильно отличается от той, что имела место два года назад. Армяне никак не хотят в это поверить и принять эту реальность. Но факт остается фактом. "Командировка" Варданяна вместо победного шествия и смены власти в Армении обернется для сепаратистов новым избиением. У Азербайджана есть все возможности и права превратить жизнь Рубик джана в кошмар. Баку неоднократно говорил, что прекрасно знает обо всем, что происходит в зоне временной ответственности РМК. Лучше Варданяну к этому прислушаться и отправиться в Армению, чтобы не попасть под наблюдение. Это не шутка, не бравада, азербайджанская сторона действительно будет знать о каждом его шаге, вплоть до походов, пардон, по нужде. Внутриполитические разборки в соседней стране нас не касаются, но если он начнет какую-то способную подорвать мирный процесс деятельность на наших территориях, ему мало не покажется. Карабахские сепаратисты рассматриваются азербайджанским законодательством как террористы, а с террористами разговор короткий. В чем соседи могли убедиться недавно, пережив шок от операции "Возмездие".

Хотелось бы надеяться, что за прошедшие после войны два года у части армян, проживающих на территории Карабахского региона Азербайджана, все-таки начали открываться глаза, и видеообращение Варданяна не произведет на них ожидаемого впечатления. Весь этот притянутый за уши символизм в виде трогательных речей на фоне тысячелетнего платана, не должен отвлечь армянское население от направления, по которому регион идет в последние годы. Этот путь ведет к миру и нормальной жизни.