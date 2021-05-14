Рубен Варданян перекачивает наворованные миллиарды в Армению

Российский миллиардер армянского происхождения Рубен Варданян собирается направить в Армению 15-20 миллиардов в рамках проекта "Будущая Армения".

Инициатором этого проекта является сам Варданян. Вокруг этой идеи сконцентрировались и другие армянские предприниматели, заработавшие свои миллиарды в России, передает Day.Az со ссылкой на Gradator.Ru.

Недавно Варданян дал интервью российскому государственному агентству Sputnik, которое возглавляет Маргарита Симоньян.

Бизнесмен сообщил, что для того, чтобы изменить Армению, необходимо провести инвентаризацию ресурсов и аттестацию кадров, а также привлечь около 15-20 миллиардов долларов "умных" денег.

Варданян сообщил, что за 20 лет он с партнерами реализовал в Армении и Нагорном Карабахе порядка 700 проектов на 700 миллионов долларов.

Однако Варданян сетует, что этого мало, и в Армению надо перекачать еще порядка 20 млрд.

Поэтому Варданян считает, что он с партнерами по инициативе "Будущая Армения" будет больше полезен не только в политике, куда его периодически прочат.

К сведению, проект "Будущая Армения" (The Future Armenian), как сообщает симоньяновский Sputnik - это "общественная инициатива, созданная армянами и друзьями Армении с тем, чтобы сформировать общее понимание устойчивого развития государства Армения и армянской нации. Она не аффилирована с каким-либо политическим движением или организацией. Её деятельность финансируется инициаторами некоммерческого фонда "Армения 2041" : Ричардом Азарниа, Артуром Алавердяном, Нубаром Афеяном, Рубеном Варданяном".

А как же "Будущая Россия"? Почему Варданян, гражданин РФ, ставший миллиардером в России и за счет России, печется о вложении миллиардов в Армению?

Почему никто не регулирует армянскую диаспору, которая потребляет огромные финансовые потоки в России и перенаправляет их в Армению?

Каким путем сколотил свои миллиарды Рубен Варданян, и как исправно работает варданяновский ландромат, достаточно подробно описывали многие источники. Например, можно еще раз пройтись по ссылке.