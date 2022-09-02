Пресс-конференция сумасшедшего

Автор: Мехти Ахмедзаде

Мафиози, бандит и невероятный мошенник, финансовым махинациям которого позавидовали бы все 13 друзей Оушена, Рубен Варданян, после своего провокационного решения незаконно поселиться на территории Азербайджана (бросив при этом позади гражданство России), решил провести пресс-конференцию, где ответил на ряд вопросов по поводу той клоунады, что он устроил.

Звездел Варданян недолго, но наговорил уйму бреда, который стоит прокомментировать, как минимум, чтобы объяснить этому блудливому пончику новые реалии на Южном Кавказе.

"У нас действительно серьезный кризис, который приведет к краху как "арцаха", так и Армении. Если каждый из нас внутри осознает, что мы дошли до красной линии, то все внутриполитические и партийные вопросы отойдут на второй план. Другого варианта нет".

Как видим, любовь армянства к придумыванию всяких фантастических мифов не обошла краем и Рубенчика. Не может быть краха того, чего и не было. Есть освобожденный Карабахский экономический район Азербайджана. А насчет Армении - да, она есть на карте мира, и ей не светит крах. Конфликт завершен, Азербайджан предлагает мир, процветание, открытие коммуникаций. У Армении сегодня есть больше шансов стать воистину независимым государством, а не закапывать труп под названием армянская экономика. Кроме того, все прекрасно видят, как армянские политические силы вечно грызлись, грызутся и будут грызтись между собой, ибо для них всегда на первом месте кресло, а не то, что пытается предположить Варданян.

"Я - воин, который пришел защищать свою Родину. В этой ситуации важнее всего то, кто здесь сейчас готов посвятить себя этому. Мой пеерезд не связан с партиями, политикой, личными выгодами, он связан с делами, которые я делаю уже больше 20 лет для своей страны".

Какая Родина? Рубен, ты родился в Ереване. Родина там - 328 километров на запад от Ханкенди. Голубчик, вы ошиблись адресом. Тут же напрашивается другой вопрос: А где ты был тридцать лет? Ну или хотя бы пришел бы, воевал бы в 2020-м году. Кушал пончики запивая их коньяком небось, пока армянскую молодежь отправляли вперед, как пушечное мясо. Зачастую заявления армянских политиков и бандитов звучат одинакого и имеют совершенно противоположный сказанному смысл. То есть, если Варданян говорит, что его переезд не связан с партиями, политикой и личными выгодами, значит его переезд связан с партиями, политикой и личными выгодами.

Все просто. Во-первых, Рубен наложил под себя огромную кучу, годами проворачивая всякого рода криминальные схемы для своего обогащения, поэтому немудрено понять, что отказался он от российского гражданства с надеждой увернуться от западных санкций, которые были наложены на него и его богатства. Следы заметает, надев на себя шапку Робина Гуда и прикрываясь "благородными" делами. Во-вторых, Варданян известен тесными связями с "карабахским кланом", следовательно его фраза "не связан с партиями" автоматически становится фейк-ньюсом. То есть, внезапное как прыщ появление Варданяна подразумевает лишь одно - попытку дестабилизации достигнутого спокойствия и саботаж мирного договора.

"Первостепенно мы должны сделать все, чтобы люди поверили, что здесь в Карабахе и в Армении есть будущее"

Ну, так сделайте. Будущее действительно есть. Все же просто - интеграция карабахских армян в азербайджанское общество, подписание мирного соглашения и открытие коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора. Повторять, видимо, надо много, чтобы такие как Рубен поняли - других, более реальных, вариантов у армян не будет на лучшую жизнь. Новые реалии, установленные в регионе после победы Азербайджана, неизменны и лишь они могут привести армянство к благополучию, ведь конфликт остался позади. Пора открывать новую страницу.

Дальше цитировать логоррею Варданяна смысла нет, так как совершенно ясно, что здраво мыслить блудный пончик не в состоянии, особенно на фоне стресса потерять все состояние. Это была пресс-конференция сумасшедшего, который полностью потерял связь с реальностью. В общем, совет у нас для Рубена Карленовича лишь один - незамедлительно покинуть территорию Азербайджана. С террористами и бандитами, обычно, разговор короткий. "Железный кулак" это прекрасно уже показал.