Тревожная осень 2022 года

Автор: Пярвин Мирзазаде

Как и ожидалось, армянские вооружённые провокации на линии соприкосновения закончились полномасштабными боевыми действиями, в ходе которых армянская сторона опять потерпела сокрушительное поражение на поле боя.

Азербайджанские вооружённые силы наголову разгромили подразделения армянской армии, нанеся им серьёзный урон в живой силе и технике.

Руководство Армении, в очередной раз, проигнорировало все предупреждения азербайджанской стороны относительно вооружённых провокаций, которые армянские вооружённые силы осуществляли на протяжении последних двух недель, вплоть до 12 сентября 2022, когда получили решительный отпор и вынуждены были бежать с занимаемых позиций восвояси.

В ходе боевых столкновений, азербайджанские вооружённые силы потеряли 79 погибших военнослужащих. Армянская сторона до сих пор скрывает свои реальные потери, официально называя цифру в 135 погибших, хотя только у азербайджанской стороны находятся около 100 тел погибших армянских солдат, которых в качестве акта доброй воли, в одностороннем порядке, готова передать армянской стороне.

Армения пыталась представить международному сообществу последние события, как попытки Азербайджана захватить армянскую территорию, чтобы пробить коридор. В реалии, это были ответные действия азербайджанской стороны по нейтрализации позиций армянской армии, которые постоянно наносили огневые удары по позициям азербайджанской армии, с целью срыва разминирования и ремонто- восстановительных работ по созданию условий для возвращения азербайджанских беженцев на освобождённые территории.

В Лачинском и Кяльбаджарском районах, в процессе разминирования территории, были выявлены армянские противопехотные мины, на которых стоит маркировка, что они произведены в Армении в 2021 году, то есть после окончания Второй Карабахской Войны. Это означает, что мины были установлены совсем недавно диверсионными группами.

На армянских минах, с момента завершения войны, уже подорвалось почти 200 азербайджанских военнослужащих и мирных граждан. При этом, с армянской стороны никаких подобных случаев зафиксировано не было, что говорит об истинных намерениях армянской стороны, которая скрывает настоящие карты минных полей, дабы не допустить восстановления освобождённых территорий и возвращения азербайджанских беженцев в родные места.

Армянская сторона потерпела полное дипломатическое поражение в Брюсселе 31 августа 2022 года, где состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Николом Пашиняном, при посредничестве Председателя ЕС Шарля Мишеля. Ни одно абсурдное требование армянской стороны не нашло свое отражение в официальном заявлении для прессы посредника-ЕС. После встречи в Брюсселе, власти в Ереване стали задумываться над организацией широкомасштабной провокации, чтобы постараться сорвать переговоры, для того, чтобы привлечь в переговорный процесс новых посредников, которые настроены более благожелательно для Армении.

Так как армянские требования о неком "статусе" для армянского населения, который подразумевает их квазинезависимость с дальнейшей аннексией Карабахского региона Азербайджана, реанимирование посредничества сопредседателей, почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, полностью провалились, ввиду непреклонной позиции Президента Ильхама Алиева, который публично определил все возможные темы и красные линии переговоров. Кроме того, объективная, выверенная позиция посредника-председателя ЕС Ш. Мишеля, который полностью осознаёт ответственность и строит своё посредничество на уважении принципов международного права, исполнении известных 4 резолюций СБ ООН и решения Лиссабонского саммита ОБСЕ 1996 года, оставила армянскую сторону на переговорах в одиночестве.

Судя по всему, армянская сторона давно вынашивала план организации подобного рода провокаций, чтобы не выполнять свои обязательства по выводу остатков своих вооружённых сил с азербайджанской территории, где временно размещены российские миротворцы. Стараясь под различными предлогами оттянуть этот процесс, несмотря на то, что "клятвенно" обещала посредникам сделать это согласно подписанным трёхсторонним Заявлениям и двухсторонним договорённостям.

В связи с изменением маршрута Лачинского коридора, армянская сторона, скрипя зубы, была вынуждена оставить город Лачин и несколько населённых пунктов Лачинского района, которые перешли в конце августа 2022 года под контроль азербайджанских властей. Однако сделав это под сильным давлением Азербайджана, а также посредника - России, армянская сторона затаила злобу и решила при первой же возможности отомстить, чтобы снова воспламенить огонь затухшего конфликта, интернационализировав с привлечением новых третьих сторон.

Для этого вначале армянская сторона попыталась привлечь на свою сторону соседний Иран, распространяя через подконтрольную армянской диаспоре прессу ложные провокационные материалы, с целью столкнуть Иран с Азербайджаном. Однако потерпела полное фиаско на этом поприще, ввиду того, что выгодное экономическое сотрудничество и традиционные дружественные отношения между двумя странами оказались важнее для иранской стороны, чем призрачные обещания и ложь официального Еревана. В Тегеране быстро разобрались в армянской дезинформации, не поддались на провокации и сосредоточились на работе над важным для Ирана совместном проекте с Азербайджаном и Россией- строительства железнодорожной магистрали Решт-Астара, важной составляющей глобального транспортного коридора Юг-Север.

Армянская сторона пыталась всячески помешать этому пути, продвигая утопические проекты железной и автомобильных дорог через Армению к портам Чёрного моря, предлагая странам региона новый мифический проект под названием "армянский перекрёсток", которым особенно бахвалился премьер-министр Н. Пашинян. Однако, эти неосуществимые идеи растворились, как утренний туман, после того как в Баку 8 сентября 2022 года, прошла трёхсторонняя встреча на высоком уровне Азербайджан- Иран - Россия по строительству новой железной дороги, в обход Армении.

Таким образом, оставшись в одиночестве, определенные силы в Армении решили организовать новую провокацию в регионе. Используя финансы и влияние зарубежной диаспоры, они постарались привлечь на свою сторону новых сторонников, которые помогли бы спасти остатки сепаратистов, заморозив ситуацию до лучших времён. Главной целью провокации являлось сорвать достижение мирного соглашения на предложенных Азербайджаном 5 базисных принципах, основными из которых являются признание территориальной целостности обеих государств, демаркация и делимитация границы, невмешательство во внутренние дела друг друга.

Избрав уже испробованную ранее тактику вооружённых провокаций, в ночь с 12 на 13 сентября 2022 года армянская сторона осуществила ряд диверсионных акций в тылу азербайджанской армии, одновременно подвергнув обстрелу артиллерийским и минометным огнём позиции азербайджанских войск на линии соприкосновения в Лачинском, Кяльбеджарском, Гедабекском районах.

То есть фактически, армянские военные повторили свои провокационные действия образца июля 2020 года на границе с Товузским районом Азербайджана. Все это было сделано в предверии Саммита ШОС в Самарканде 15 сентября 2022 года, где планировалась встреча лидеров Азербайджана и Армении при посредничестве России, на которой должны были быть обсуждены вопросы вывода армянских войск, открытия новых транспортных коридоров, демаркации и делимитации границы. Встреча не состоялась ввиду того, что премьер Н. Пашинян отменил свой визит на Саммит, под предлогом обострения ситуации на границе.

Получив очередную порцию терапии азербайджанским железным кулаком, армянские вооружённые силы были вынуждены оставить стратегические высоты, откуда осуществляли обстрелы азербайджанских войск вдоль условной азербайджано- армянской границы, которая до настоящего времени не определена и нуждается в делимитации, согласно международному праву.

Именно Армения своим неконструктивным поведением на переговорах тормозит процесс делимитации и демаркации, выдвигая фантастические условия и гипотезы, которые намеренно затягивают этот процесс. После того, как армянские вооружённые силы потерпели очередное поражение на поле боя, Армения развязала настоящую войну на дипломатическом и информационном поле, стараясь добиться успеха хотя бы там. Официальный Ереван сразу же обратился с призывом о помощи к союзникам по ОДКБ, стараясь ввергнуть их в конфликт, ссылаясь на Договор о коллективной безопасности и мотивируя это тем, что якобы была совершена "агрессия" против территории Армении.

Но тут у армянской стороны случилась небольшая неувязка. Союзники сражаться за интересы армянских коллег не захотели, так как давно объяснили им, что пограничные конфликты и споры между Азербайджаном и Арменией должны решаться в ходе переговорного процесса по демаркации и делимитации границы, а голословные обвинения Еревана в адрес Баку ещё требуется доказать, так как граница между двумя странами ещё не определена. По этой причине они приняли решение направить делегацию ОДКБ во главе с генсеком С. Засем, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, призвав стороны к прекращению огня.

В Ереване поняли, что номер с ОДКБ опять не прошёл, сделали обиженную рожу и решили сыграть на противоречиях между союзниками из ОДКБ и конкурентами из блока НАТО.

Армянская сторона давно пытается усидеть на двух стульях сразу. С одной стороны клянётся в верности в союзнических обязательствах по ОДКБ и ЕАЭС, бесплатно вооружаясь в кредит. С другой стороны, втихую, пытается уверить партнеров из НАТО и ЕС, что в случае поддержки в Карабахском вопросе изменит внешнеполитическую ориентацию страны. В этом и заключается такая "нежная любовь" руководства Армении к сопредседателям почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, которая практически распалась после отказа России участвовать в совместной работе с США и Францией.

Одной из главных причин армянской особой "симпатии" к сопредседателям Минской группы ОБСЕ является и то, что в результате их "успешной" деятельности, переговоры по урегулированию уже затухшего конфликта превратились в имитацию, где они, сопредседатели, в угоду влиятельному армянскому лобби своих стран, пытались умиротворить агрессора-Армению за счёт жертвы агрессии - Азербайджана.

Вот почему, сразу же после начала боевых действий на границе, премьер Н. Пашинян бросился звонить в Париж и Вашингтон, с мольбами о помощи, щедро делясь ложной информацией об обстрелах гражданских объектов и "вторжении" азербайджанских войск на армянскую территорию. К сожалению, некоторые официальные круги на Западе приняли армянскую ложь за чистую монету и стали делать однобокие заявления, с призывами вывести войска с армянской территории.

Так как после того, как переговорный процесс по достижению мирного соглашения окончательно вышел из рамок Минской группы ОБСЕ и перешёл в прямые двусторонние переговоры при посредничестве ЕС и России, сопредседатели от Франции и США остались в стороне, что вызвало определённое недовольство и ревность с их стороны. Воспользовавшись этим, армянская сторона (которая всегда отличалась умением подлизываться и ябедничать) стала откровенно намекать на то, что Армения, готова поменять свою внешнеполитическую ориентацию и видит решение всех спорных вопросов с Азербайджаном лишь при их участии, надеясь на традиционное влияние армянской диаспоры на политику этих стран.

В целях подтолкнуть Париж и Вашингтон к более активной поддержки Армении, подконтрольные армянской диаспоре зарубежные средства массовой информации и проплаченные политики, развернули настоящую пропагандистскую антиазербайджанскую компанию по всему миру, с требованиями ввести санкции и наказать Азербайджан. Раздувая дезинформацию и фальсифицируя факты, армянская сторона стала пускать в ход утки о "громадных разрушениях" гражданских объектов, о "жертвах" среди мирных жителей, о неких "убийствах" военнопленных и тд., пытаясь этим скрыть собственные преступления и громадные потери среди военнослужащих.

Интересно, о каких таких разрушениях и жертвах среди гражданских лиц идёт речь, учитывая, что боевые действия велись вдоль линии соприкосновения, в основном вокруг господствующих высот.

В действительности, армянские вооруженные силы давно размещают воинские базы и артиллерийские позиции вблизи от приграничных населенных пунктов, где живет мирное население и использует их в качестве живого щита. Естественно, что азербайджанские вооруженные силы ответным огнём подавляют эти огневые точки. Но на видео, представленные азербайджанской стороной отчетливо видно, что беспилотники точечно уничтожают только военные объекты, не атакуя никаких гражданских объектов. На фото и видео материалах армянской стороны же видны выбитые стекла и окна, которые можно рассматривать как результат взрывной волны и детонации боеприпасов на армянских складах после их поражения.

Наряду с этим, армянская сторона козыряет 4-6 пострадавшими гражданскими лицами, явно имеющие ранения от осколков, но не от азербайджанских снарядов, а от разорвавшихся собственных боеприпасов.

Все это не идёт ни в какое сравнение с армянскими ракетными обстрелами азербайджанских городов Гянджа, Барда, Тертер во время Второй Карабахской войны в 2020 году, когда были убиты и ранены десятки мирных жителей, разрушены гражданские объекты в центре этих городов. В то время, все эти сердобольные господа хранили стойкое молчание и ничего не требовали от армянской стороны. Эти господа молчали о судьбе почти 1 миллиона азербайджанских беженцев, которые почти 30 лет были изгнаны из своих родных домов в ходе армянской оккупации. Зато сразу обеспокоились тем, что 3 тысячи жителей армянских приграничных деревень предпочли временно уехать подальше от боевых действий и делали вид, что не замечали геноцида в Ходжалы, списывая все на последствия войны и многое другое.

У Азербайджана есть что предъявить тем, кто шибко печётся только об интересах Армении, отрабатывая "пожертвования" и заботясь о своём переизбрании, пренебрегая объективностью и международным правам. Довольно странно, что сразу же после начала боевых действий, армянская сторона провела брифинг для иностранных военных атташе в ночное время, предоставив на нем свои подтасованные свидетельства, как будто готовилась к нему заранее.

Несмотря на то, что при посредничестве России 14 сентября 2022 года удалось добиться прекращения огня, армянская сторона словно не замечая того, что произошло, продолжает нагнетать страсти и устраивать истерию. Поняв, что ОДКБ не поможет, а в ОБСЕ добиться ничего не сумеет, так как все решения в этой организации должны приниматься на основе консенсуса, армянская сторона обратила свой взор на СБ ООН, 4 резолюции (по освобождению оккупированных азербайджанских территорий) которого сама не выполняла на протяжении почти 28 лет.

Как всегда, на протяжении всей своей истории, официальный Ереван, пустив слезу, бросился искать защиту у организации, устав которой сам постоянно нарушает, предъявляя территориальные претензии к соседним странам. Добившись с большим трудом заседания СБ ООН, Армения не получила ожидаемой поддержки со стороны членов Совбеза, что был вынужден констатировать новоявленный армянский Талейран - глава МИД А. Мирзоян. Члены СБ ООН, в основном, исключая некоторых симпатизирующих Армении стран, выступили за мирное решение всех пограничных вопросов и скорейшее достижение мира на основе Устава ООН, без осуждения в адрес Азербайджана, о чем так страстно мечтала армянская дипломатия.

Однозначно, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым независимая внешняя политика, направленная на защиту национальных интересов Азербайджана, даёт свои плоды и пользуется в мире большей поддержкой. Не добившись успеха ни на поле боя, ни на дипломатическом поприще, премьер-министр Н. Пашинян был вынужден признать на заседании правительства, что у него не остаётся другого выбора, кроме того как согласиться на подписание мирного договора с Азербайджаном, на основе предложенных 5 базовых принципах, но тут же сделал оговорку о том, что это вызовет недовольство определенных кругов в Армении, которые назовут его предателем. При этом Н. Пашинян вновь заявил о том, что никаких транспортных коридоров на армянской территории не будет, чем окончательно поставил точку в будущем Лачинского коридора.

Армянская сторона продолжает требовать вывода азербайджанских войск с занимаемых ими позиций, называя это "оккупацией" армянской территории, но при этом умалчивает о том, что границы между двумя странами четко не определены. Такое наглое поведение армянских властей ничего кроме ответной реакции вызывать не может. Ведь обвиняя Азербайджан во вторжении, армянская сторона держит остатки своих вооружённых сил (около 15- 20 тысяч) на территории Карабахского региона Азербайджана, прячась за спиной миротворцев, отказываясь их выводить.

Если занятие (спорных с точки зрения некоторых) территорий-это "агрессия", по мнению армянской стороны, то с точки зрения международного права, ничем кроме как оккупацией нахождение войск Армении на территории Азербайджана назвать нельзя.

Теперь власти Армении, как утопающий держится за соломинку, схватились с подачи армянской диаспоры в США, за проармянских членов Конгресса, которым в предверии ноябрьских выборов нужны, как воздух, голоса американских армян. Спикер Конгресса США Нэнси Пелоси, которая давно известна своей тюркофобией, в сопровождении ряда конгрессменов и сенаторов из армянского кокуса 17 сентября 2022 года, прибыла в Ереван, чтобы "поддержать" Армению, которую надеяться оторвать от традиционных союзников по ОДКБ.

Армянская сторона обнаглела до такой степени, что представляет себя как единственного апологета демократии на Южном Кавказе, которого поддерживает Запад в лице НАТО и ЕС, как то забывая о том, что является членом конкурирующего блока ОДКБ и официальным союзником России.

Спикер армянского парламента А. Симонян, который ещё совсем недавно уверял своих российских коллег в "нерушимости" вечной дружбы, не скрывает своей бурной радости по этому поводу, делая восторженные заявления в духе Остапа Бендера типа "Запад нам поможет". Господин А. Симонян договорился до того, что заявил, что именно позиция США по последним событиям помогла достичь прекращения огня, не упомянув о посреднических усилиях главного союзника. Видимо в порыве радости, у армянских политиков вообще все перемешалось в голове. Ведь не секрет, что открыто антироссйиская и антикитайская позиция Н. Пелоси хорошо известна в Москве и в Пекине, что несомненно, скажется на отношениях между Арменией и этими далеко не самыми маленькими странами мира.

Кажется призрак Рубена Варданяна настолько напугал властей в Ереване, которые спят и видят, что он на белом Бентли приехал в столицу, свергнул нынешнюю власть и уселся в их тёплые высокие кресла, что они готовы пойти на союз с самим чертом, чтобы этого не допустить. У Армении есть ещё шанс выпутаться из этого лабиринта, встать на путь достижения мирного соглашения, признав территориальную целостность Азербайджана, приняв предложенные Президентом Ильхамом Алиевым мирные инициативы.

Чаша терпения Азербайджана уже переполнена и больше ждать Баку не намерен. Последние события тревожной осени 2022 года показали, что новый виток напряженности, виновником которого является армянская сторона, ничего хорошего Армении не сулит. Если Армения не выведет свои войска с азербайджанской территории, продолжит поощрять сепаратистов, не сядет за стол переговоров и будет продолжать выдвигать неприемлемые условия мирного соглашения, то у Азербайджана есть силы и средства принудить армянскую сторону выполнить все, что она должна была выполнить по трёхсторонним Заявлениям и двусторонним договорённостям, согласно международному праву и Уставу ООН, при этом никакие силы остановить азербайджанскую армию не сумеют.

Заступники Армении должны твёрдо усвоить главное: территориальная целостность и суверенитет Азербайджана священны и не могут являться предметом торга. Поэтому армянской стороне вместо того, чтобы юлить и искать прикрытие за рубежом, давно нужно было сесть за стол переговоров и конструктивно работать, а не жертвовать жизнями армянских военнослужащих, которых и так становится все меньше и меньше. Время для мира в регионе давно настало, но в Ереване этого пока не поняли и продолжают играть в опасные игры с огнём, что им может дорого обойтись.