Омбудсмен распространила заявление в связи с Днем памяти

Два года назад, 27 сентября 2020 года, Вооруженные силы Армении с целью оккупации новых территорий подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различных калибров позиции Азербайджанской Армии, а также густонаселенные села Гапанлы Тертерского района, Чираглы и Орта Гаравенд Агдамского района, Алханлы, Шюкюрбейли Физулинского района и Джоджуг Марджанлы Джабраильского района, что привело к человеческим жертвам.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении аппарата омбудсмена, распространенном в связи с Днем памяти.

"Азербайджан воспользовался своим правом на самооборону, осуществил контрнаступательные операции в соответствии с нормами международного права, в том числе статьей 51 Устава ООН, с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и освобождения наших оккупированных земель. Военные преступления, совершенные вооруженными силами Армении с использованием запрещенных баллистических ракет типов "Скад", "Смерч" и "Искандер-М", а также боеприпасов с белым фосфором и кассетных бомб, привели к гибели около 100 мирных жителей, в том числе 12 детей, и ранению более 450 мирных жителей. Кроме того, на территории Азербайджана 12 тысяч объектов гражданской инфраструктуры, в том числе более 3410 домов, 120 многоквартирных жилых домов и большое количество школ, больниц, детских садов, подверглись сильному артиллерийскому обстрелу, были разрушены или пришли в аварийное состояние.

Международные организации, государства, действующие в зарубежных странах аппараты омбудсмена и другие национальные институты прав человека должны прилагать совместные усилия для соблюдения норм и принципов международного права, в том числе требований Международного гуманитарного права, и установления постоянного мира со стороны Республики Армения, которая грубо нарушает права азербайджанцев по признаку их расовой, этнической, религиозной и культурной принадлежности", - говорится в заявлении.