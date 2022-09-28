В Москве почтили память шехидов Отечественной войны

27 сентября 2020-го, начался последний масштабный вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном, окончившийся 9-10 победой Азербайджана. До этого почти 30 лет Армения оккупировала более 20% азербайджанских территорий, передает Day.Az.

Память погибших почтили в посольстве Азербайджана. "Мы уже второй год отмечаем этот день, отдаем дань павшим героям, которые ради своей страны, ради ее территориальной целостности, ради нормальной жизни отдали свои жизни. Конечно, мы их никогда не забудем. Мы всегда будем помнить тот подвиг, который они совершили, героизм, который они проявили. В течение 44 дней вся наша доблестная армия, наш народ объединились вокруг президента, вокруг верховного главнокомандующего и одержали убедительную победу. Справедливость восторжествовала, - заявил "Вестнику Кавказа" посол Азербайджана в Москве Полад Бюльбюль оглы.

"На наших освобожденных землях осталась выжженная земля. Сейчас можно увидеть, что творилось на этих территориях в отсутствие подлинных хозяев. Уничтожены целые села, города, снесены мечети, а те, которые остались, осквернены. Удивительно, как нация, которая заявляет о своей древней истории, о своей культуре, может позволять себе такой вандализм, который не приемлем вообще, а тем более в XXI веке. Тем не менее это всё произошло. До сих пор соглашение, которое было подписано 9-10 ноября 2020 года, полностью не выполняется армянской стороной. Не выведены полностью вооруженные формирования, не открывается дорога, в Армении опять поднимаются реваншистские настроения, и все мирные предложения Азербайджана по созданию нормальной обстановки, к сожалению, не претворяются в жизнь", - заявил посол Азербайджана в России.

Он призвал помнить о героизме азербайджанских солдат, которые в очень короткий срок исполнили поставленную задачу и освободили свои земли: "Азербайджанский народ никогда их не забудет. Сегодня не только у нас в посольстве, а по всей стране и в наших других посольствах за рубежом проводятся дни памяти. Я благодарен людям, которые живут в Москве и приходят помянуть героев. Сегодня с утра к посольству очень многие люди несут цветы, венки. Мне как человеку старшего поколения приятно, что сегодня здесь много молодежи, и все хотят отдать дань памяти своим героям".

"Для всех то, что произошло тогда, было неожиданностью. Азербайджан смог решить задачу, которая была публично озвучена президентом страны Ильхамом Алиевым. Не менее вдохновляющими выглядят темпы восстановления Карабаха. Мне приходилось бывать по приглашению господина посла Полада Бюльбюль оглы в Шуше. Я был очень впечатлен тем, как страна быстро восстанавливает инженерные коммуникации, дороги. Как готовится к тому, чтобы люди могли жить мирно на своей возвращенной земле, - сказал "Вестнику Кавказа" депутат Госдумы Олег Шеин.

По его словам, "надо уметь дружить с соседями, потому что географию не отменишь": "Можно ссориться, можно конфликтовать, но любой конфликт всегда стратегически не выгоден для тебя самого. Когда мы живем в многоквартирном доме, мы можем не общаться, но если с кем-то начинаем ссориться, то делаем плохо самим себе. Решения, которые принимались при заключении мира, в первую очередь разблокирование транспортных коммуникаций, крайне важны не только для Азербайджана, но и для Армении, потому что страна должна иметь возможность вхождения в большой мировой рынок, возможность торговых связей, возможность поставки товаров и возможность собственного развития".

Народный артист Азербайджана Эльчин Азизов рассказал "Вестнику Кавказа", что два года назад даже для тех азербайджанцев, которые не проживают на родине, начались бессонные ночи: "Начался беспрерывный трепет, переживания, надежды. Я абсолютно искренне говорю за себя и за моих друзей, коллег, что все 44 дня мы не почти не спали, за новостями, созванивались через каждые полчаса... Светлая память нашим героям! Крепкого здоровья тем, кто получил ранения! Мы не имеем никакого права забывать об этих людях: и об ушедших от нас, и о тех, кто жив и остается с нами. Я не устаю благодарить главнокомандующего Ильхама Гейдаровича Алиева за возвращение наших земель. Теперь мы можем держать высоко голову и уверенно смотреть в будущее".

"За эти два года проделана колоссальная работа. Я, к сожалению, пока только один раз был в Шуше, но уверен, что буду еще неоднократно, и не только в Шуше, но и на всех освобожденных территориях - и отдыхать, и давать концерты. Восстановительные работы идут с огромной скоростью, потому что мы на своей земле. Мы облагораживаем ее, возвращаем ей прежний вид, а что-то делаем гораздо лучше. Так человек может относиться только к своей Родине.

Я был в Шуше в мае 2021 года. Тогда еще не до конца была закончена дорога Победы, но мы всё равно поехали по ней. Это было в рамках первого после деоккупации Шуши фестиваля Хары-бюльбюль. Я имел высокую честь быть участником, выступал на концерте. Столько слез радости я в своей жизни еще не видел. Мы ходили по Шуше, и было ощущение, что парим над землей. Ни один язык не передаст того ощущения, которое мы испытывали, находясь в Шуше, наверное, одними из первых после наших героев, после наших ребят. Я обязательно туда вернусь", - сказал Эльчин Азизов.

Ответственный секретарь Азербайджанского молодежного объединения России Джейхун Гусейнов уверен, что память - это самое главное: "Конечно, не нужно жить прошлым, но не имея истории, на которую можно опереться, с которой можно идти вперед, неуютно жить. 44-дневная война не прошла бесследно ни для кого из нас. Она оставила очень глубокий след в наших сердцах, в наших судьбах и памяти. В течение 44 дней все азербайджанцы мира независимо от своего местоположения и профессии сплотились вокруг верховного главнокомандующего доблестной азербайджанской армии во имя достижения единой цели, которая была озвучена в знаменитой песне: "Нам нужна одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим".

Мы не постояли за этой ценой. Мы отдали три тысячи шехидов, три тысячи доблестных героев и сынов Азербайджана во имя того, чтобы восстановить историческую справедливость, во имя того, чтобы дееоккупировать наши земли и дать возможность миллиону человек снова нормально жить, творить, созидать на освобожденных землях. Три тысячи судеб, три тысячи надежд. Говорят, если окропить землю кровью, то она называется Родиной. Очень сложно осознавать, что мои ровесники, люди намного младше меня по возрасту отдали свои жизни, стали шехидами, прервали свои истории во имя одной единой великой истории азербайджанского народа, величайшей главы книги истории Азербайджана".

"Говорят, человек умирает дважды. Первый раз, когда его захоронили, второй раз, когда его забывают. Наша первоочередная обязанность как молодого поколения азербайджанцев всегда помнить, чтить и любить память всех ушедших шахидов, с заботой относиться к их семьям и оберегать всех ветеранов этой войны. Наша первоочередная обязанность - хранить мирное небо и делать всё от нас зависящее для сохранения суверенитета и независимости нашей государственности", - заметил Джейхун Гусейнов.

Вспоминая события двухгодичной давности Полад Бюльбюль оглы также сказал: ""Враг, видя, что он проигрывает и ничего не может сделать с той большой силой, с тем большим упорством, с которым шла наша армия, обстреливал наши мирные города. Это было очень подло, это было очень низко, стрелять по мирным жителям в ночное время запрещенными кассетами, стратегическим оружием. Погибло более ста мирных людей, более 400 ранено. Азербайджанский народ этого тоже никогда не забудет. Мы вспоминаем шехидов, которые отдали свою жизнь за территориальную целостность нашей Родины... У многих из них остались дети, а многие совсем молодые, которые еще не успели завести детей. Мы должны быть очень внимательны к их семьям, к этим детям, которые будут расти и становится гражданами Азербайджана".

"Сегодня некогда оккупированные территории очень быстро возрождаются. Иностранные журналисты, которые побывали в Агдаме, назвали его "кавказской Хиросимой". Страшно смотреть на разрушенные города, на разрушенные села, на вандализм, который был осуществлен в XXI веке. Мир закрывает глаза на те зверства, на то чудовищное варварство, которое было на оккупированных территориях. Азербайджан ускоренными темпами возрождает свои территории. За 8 месяцев был построен международный аэропорт в Шуше. К концу года обещают сдать аэропорт в Зангилане. За 9 месяцев построена великолепная дорога в Шушу. Сейчас прокладывается еще одна дорога с туннелями, с пролетами, с мостами. Путь до Шуши будет еще короче. В колыбели азербайджанской музыки проходят международные мероприятия. Я очень благодарен уважаемому президенту, что в ходе своего первого визитв в освобожденную Шушу он привез туда расстрелянные памятники, которые в свое время благодаря вмешательству общенационального лидера Гейдара Алиева удалось вернуть из армянского плена...

Я сейчас часто бываю в Шуше, там удалось восстановить разрушенный дом отца, в котором сейчас музей. Мне очень радостно и приятно, что многие, кто приезжает в Шушу, посещают этот дом. Там за это время уже проведено пять-шесть крупных музыкальных мероприятий. Совсем недавно, 19 сентября около памятника Узеиру Гаджибекову прошел замечательный концерт, где исполнялись произведения наших карабахских композиторов. Шуша возрождается, Шуша расцветает, Шуша будет еще краше, чем была раньше. Не только Шуша, весь Карабах, все наши земли", - сказал посол Азербайджана в Москве.