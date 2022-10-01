Армянам стоит задуматься, чем для них может закончиться новая война

У войны свои законы. И когда война начинается, трудно прогнозировать, где она закончится. Армянам не стоит об этом забывать, пытаясь демонстрировать мускулатуру.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков.

Армения продолжает попытки угрожать и демонстрировать силу, которой у нее нет. Заместитель главы Генштаба заявляет, что у армии, мол, есть четкий и конкретный приказ о восстановлении суверенных границ Армении... Что тут можно сказать? Только то, что если армяне будут пытаться действовать силой, то и нам ничто не помешает использовать силу для освобождения все еще остающегося под оккупацией Кярки и сел Газахского района. А также для того, чтобы выпроводить с применением силы остатки армянских войск из Карабаха. Армяне не должны забывать, что у войны свои законы, и, начав ее, трудно предсказывать, на какой линии войска остановятся. Поэтому в Армении должны очень хорошо подумать, чем все это может для них закончиться.

Армяне пытаются решить свои задачи, устраивая провокации и одновременно призывая на границу международных наблюдателей. Но никакие международные наблюдатели не смогут изменить реалий. Эти призывы Пашиняна могут привести к периодическим заездам каких-то чиновников из симпатизирующих Армении стран. Но это ничего не поменяет. Если ты на этой границе продолжаешь обстреливать и минировать азербайджанские территории, на уровне Генштаба угрожаешь Азербайджану новой войной, в этом случае есть на границе международные наблюдатели или их нет, ответ будет дан. Проблему границ решают не международные наблюдатели. Пашинян должен принять решение приступить к процессу делимитации. Для этого нужно не вопить с трибуны в какой-то международной организации или делать заявления в той или иной столице, а приступить к рабочему процессу, который должен начаться с установления определенного режима на той границе, которая де-факто существует. Выделяются спорные участки и шаг за шагом по ним с привлечением карт и путем обследования на местности решаются спорные вопросы.

Так что, думаю, призывы касательно международных наблюдателей это, скорее, инструмент из пропагандистского арсенала. Хотя я не исключаю, что приедут три-пять человек, что-то заявят в поддержку Армении, но реалий это не изменит.

Таким же инструментом пропаганды, скорее всего, являются и угрозы выйти из ОДКБ. Я не говорю, что это невозможно. В свое время, почти четверть века тому назад, Азербайджан и Грузия вышли из этой организации. Узбекистан сделал это даже дважды. ОДКБ - это не та организация, из которой нельзя выйти без проблем для собственной безопасности.

В случае Армении вопрос заключается в том, как на это отреагирует Россия, ведь в конечном итоге именно она обеспечивает безопасность Армении, а не другие страны-члены. Но российская реакция может быть достаточно жесткой. Россия может в этом усмотреть стремление Армении выйти из тесных объятий и перестать быть ее форпостом. Главным последствием для армян может стать то, что они перестанут получать бесплатно или по льготным ценам российское вооружение. На нашей памяти ситуации, когда Россия дважды бесплатно передавала Армении вооружения - каждый раз на сумму более миллиарда долларов. Понятно, что этого больше не будет. Не будет и льготных кредитов, практиковавшихся в последние годы для маскировки все той же безвозмездной передачи оружия армянам. Понятно также, что перестанут действовать механизмы, по которым Армения как союзник получала российское вооружение по так называемым льготным, внутренним ценам.

Так что выход Армении из ОДКБ вполне возможен, но у этого решения Еревана есть своя цена, и она достаточно высокая. Сам процесс, скорее всего, начнется с того, что Ереван перестанет активно участвовать в работе структур ОДКБ, в учениях и выйдет из многих программ. Фактически, она будет саботировать свое участие, а в какой-то момент, когда удастся заручиться серьезной поддержкой со стороны Франции, Греции, США, или же когда общественное мнение страны уже полностью станет антироссийским, решение о выходе будет объявлено.

В конечном счете выход из ОДКБ может быть просто демонстративным политическим шагом. Если Россия и Армения при этом сохранят существующие союзнические взаимоотношения, а российские военные базы останутся на армянской территории, то понятно, что в реальности выход из организации ничего не изменит в статусе Армении как форпоста России. В этом случае рассчитывать на какую-то масштабную помощь США и других западных стран Армении не приходится. А вот полный разрыв с Россией может дорого стоить и режиму Пашиняна, и самой стране, учитывая ее полную зависимость от РФ в экономическом плане. Имею в виду деятельность в Армении российских компаний, контроль за стратегическим инфраструктурным потенциалом страны - железными дорогами, АЭС, энергетикой. Ожидать газ по 150 долларов армянам тоже вряд ли придется.

Разрыв связей с Россией станет для Армении очень длительным и очень тяжелым процессом. Если же дело ограничится ее формальным выходом из ОДКБ, то все будет идти как идет.

Есть ли альтернатива? В Армении сегодня много говорят о перспективе получать американское, индийское оружие. Но когда мы говорим о массированных поставок вооружений из США, следует сначала взглянуть на Грузию. Эта страна вышла из ОДКБ четверть века назад, подверглась агрессии со стороны вооруженных сил России в 2008 году, Грузию возглавлял Михаил Саакашвили, пользовавшийся очень большой поддержкой американской стороны. При всем этом, нельзя сказать, чтобы США насыщали массированно Вооруженные силы этой страны современным вооружением. Там нет американских самолетов, Грузии передали несколько вертолетов и катеров, но сказать, что они вооружили Грузию на том уровне, на каком вооружают, например, Израиль, невозможно.

Так что говорить о том, что Соединенные Штаты возьмутся за массированное, ценой несколько миллиардов долларов, перевооружение армянской армии несерьезно, эти надежды очень далеки от реальности.

Реальность такова, что выход из ОДКБ должен для Армении сопровождаться отказом от территориальных претензий к соседям и от амбиций. Потому что наиболее реальная перспектива для ВС Армении - это модель прибалтийских стран, имеющих очень и очень компактные армии численностью 10-12 тысяч человек. Для сравнения - Армения до сих пор держит под ружьем более 50 тысяч личного состава, хотя этого ей не позволяет ее экономическое состояние. Никакая внешняя военная помощь не поможет Армении содержать такую многочисленную армию.

Очень важный аспект - весь офицерский корпус ВС Армении сформирован на базе российской, а до того - советской модели вооруженных сил. Все они получили образование по российским военным программам в российских военных учебных заведениях и академиях. Изменить психологию, матрицу вооруженных сил, управление быстро невозможно. Армении придется создавать очень компактную армию, избавляться от ненужного уже российского вооружения, от ненужных и абсолютно отставших в понимании современной армии офицеров, и только потом шаг за шагом двинуться к модели американской, греческой, французской армий, чтобы получить в итоге армию по модели сил самообороны Эстонии или Литвы. Не более.

Лейла Таривердиева