Особенности армянской ориентации

Автор: Лейла Таривердиева

На границе снова стреляют. Страна-агрессор никак не угомонится в своем безумном стремлении что-то вернуть, доказать, что она, говоря словами классика, не "тварь дрожащая, а право имеет". Вот только Армения не имеет никаких прав по эту сторону границы, все ее права заканчиваются на условной пограничной линии, разделявшей две союзные республики в советские времена.

События, спровоцированные глупостью, жадностью и недальновидностью наших соседей, привели к ситуации, когда вместо воплей о чужих землях, армянам приходится думать о судьбе своих собственных. Хотя о "праве собственности" Армении на занимаемые ныне территории можно поспорить, не будем сейчас заострять на этом внимание. Будем исходить из международно признанных границ Армении, которые она никак не хочет признать, отрицая территориальную целостность Азербайджана. Соседи никак не уяснят, что отказываясь признавать нашу страну в ее международно признанных границах, она автоматически делает ничтожной статус своих собственных границ. Наверное, это очень сложная для понимания националистическим умом категория.

Из этого исходят кровавые провокации, которые армянская сторона с каком-то безумным упрямством устраивает одну за другой, несмотря на то, что несет потери и ясно видит абсолютную бесперспективность противостояния Азербайджанской армии. Проиграв войну, потерпев крах и на дипломатической арене, Армения упорно старается делать вид, что еще не все потеряно, что можно что-то вернуть и смело не выполнять взятые на себя по Трехстороннему заявлению обязательства. С нездоровым упорством армянская сторона раз за разом проверяет азербайджанские позиции на крепость в поисках слабого места и возможности перетащить на территории Азербайджана очередную партию претендентов на могильную плиту в Ераблуре. Ничто не становится уроком для этой страны, ее политического и военного руководства, ее политических кругов, общественности, блогеров и экспертов. Провокации на границе продолжаются. И именно армянская сторона снова несет потери. В дома армян приходит горе, однако в общей массе армянское общество все еще на что-то надеется. На что? На смену опекуна и на то, что новый утешит Армению и вернет ей отнятую любимую погремушку?

В начале октября ожидается встреча в верхах, на которой будет обсуждаться вопрос мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Обсуждения пройдут под патронажем Евросоюза. В преддверии встречи Еревану нужно во что бы то ни стало найти способ отвести внимание модераторов процесса от своих поползновений на "агрессию" со стороны Азербайджана. Реализация нового проекта началась 13 сентября масштабной провокацией. Это были преднамеренные действия, за которыми, как предполагали армянские горе-стратеги должны были последовать какие-то выгодные армянам движения: либо зашевелится ОДКБ, либо ОДКБ не зашевелится, и Ереван сможет с чистой совестью начать поиск нового спасителя. Последнее было даже более желательным.

Проект был запущен. Армения потеряла сотни солдат и офицеров, десятки единиц дорогостоящей военной техники, в Ереване народ ринулся штурмовать парламент. Ничего неожиданного. Не стало неожиданностью и самоустранение ОДКБ и России. На радостях Пашинян не сумел даже выдержать требуемую в таких случаях паузу и сразу ринулся на Запад. Встретился в США с какими-то деятелями, поплакался в ООН, поплакался в жилетку Макрону, добился нелицеприятных заявлений в адрес Баку в различных западных парламентах и СМИ. И теперь армянские источники распространяют со все большим вдохновением слухи о намерении Пашиняна выйти из ОДКБ и начать закупать американское оружие. Якобы, находясь в США, он обо всем этом договорился... Армяне верят. Что еще им остается? Они верят, что страна, не способная заплатить за просроченное российское вооружение старого образца, сможет покупать все самое современное у американцев. Они верят, что после выхода из ОДКБ, их немедленно примут в НАТО, где без них никак. Армяне абсолютно не сомневаются, что ослабленная Россия не сможет сопротивляться, когда ее военные базы будут выдворять из Армении.

Одним словом, наши соседи решили использовать ситуацию, чтобы ударить в спину Москву, которая многие годы опекала их, мешала урегулированию конфликта и возвращению территорий, дарила оружие на миллиарды и делала много чего другого, что повредило ее имиджу в глазах азербайджанского народа. Да что там опека - сама нынешняя Армения как государство в этой географии является российским проектом. Но армяне предпочитают мифы реалиям, забывая кому чем обязаны. В свою время армянство предало опекавшую их Османскую империю и помогло прийти в регион России, а теперь она действует против Москвы, намереваясь открыть двери Западу и даже НАТО.

В принципе, армянству все равно, кому прислуживать - Западу или Востоку. Оно всегда за того, кто готов выполнять армянские капризы. 44-дневная война, последние провокации показали, что, несмотря на многие нюансы, Россия больше не хочет опекать армянскую сторону. Но проблема в том, что нет желания удочерять Армению и у Запада. Азербайджан гораздо более важен и интересен для Европы. Тридцать лет назад это было не так, Азербайджан рассматривался лишь как сырьевая база, которую можно поделить и властвовать. Сегодняшний же Азербайджан - это доказавшее свое право голоса суверенное и авторитетное государство с сильной властью, сильной экономикой, сильной армией и сильными реальными союзниками. Гораздо выгоднее говорить с ним на равных, чем конфликтовать.

Противопоставить преимуществам Баку Еревану нечего. Единственными инструментами армянской пропаганды были и остаются крокодильи слезы и клевета. Армения сегодня более чем прежде заинтересована в сохранении напряженности в регионе. Поддерживая эту атмосферу, она пытается манипулировать международным общественным мнением и переводить прицел на Азербайджан. Причем, как показывает рост напряженности, Ереван торопится. Причин торопиться у него достаточно. Слишком успешно и масштабно идут восстановительные работы на освобожденных территориях, и происходит это на глазах всего мира. Гораздо быстрее, чем ожидалось, Азербайджан организовал процесс разминирования и возвращения людей на свои земли. Никто в мире не ожидал, что все начнет меняться так быстро. Ожидалось, что пройдут еще десятилетия, пока на разрушенных и заминированных армянами землях появится первый дом. Становится предельно ясно и то, что процесс интеграции армян Карабахского региона тоже не за горами. Он неизбежен и затормозить его можно, только сохраняя постоянную напряженность хотя бы на границе и одновременно проводя работу на Западе, где, дескать, проявят снисходительность к "шестерке", в очередной раз желающей сменить хозяина. Вспомним, как Серж Саргсян включил Армению в ЕАЭС, буквально кинув европейцев, как армянские ВС не раз в последний момент отказывались от участия в натовских учениях, получив звонок из Москвы, как в международных организациях Армения голосовала против интересов Запада. Да много чего можно вспомнить.

После Второй карабахской войны в регионе сформировались новые реалии. Появились новые, здоровые, не токсичные возможности, в том числе для самой Армении. История не знает примеров, когда освободившая свои земли после тридцатилетней оккупации государство предложило бы сотрудничество поверженному агрессору, разрушавшему и проливавшему кровь все эти годы. Такого в истории не было. Азербайджан стал первым, не потому что сотворенное зло забыто, а потому что в современном мире только прагматичная политика способна принести успех. Времена средневековья давно миновали, но армянство никак не может избавиться от старых привычек, пытаясь и сегодня решать вопросы чужими руками.

Хочется надеяться, что державы, к которым сегодня бросается за помощью Ереван, подойдут к региону с прагматичной точки зрения и не поддадутся армянским спекуляциям и манипуляциям. В нынешних реалиях Южный Кавказ чрезвычайно важен для всех. Ключом же к возможностям региона является Азербайджан, который фактически сконцентрировал в себе все эти преимущества. Поэтому мир на Южном Кавказе важен и для Запада. Армения же ставит под угрозу новую региональную архитектуру, открывшиеся с завершением карабахского конфликта возможности для сотрудничества, развития и безопасности. Мировые державы должны ясно увидеть характер нынешней политики Армении, правильно оценить ее истинные намерения и внести свой вклад в мирный процесс, заставив Армению отказаться от этих претензий.

На то, что Армения дойдет до всего этого своим умом, рассчитывать не приходится.