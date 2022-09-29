Источник: Агентство международной информации Trend

Малайзия высоко ценит усилия Азербайджана по восстановлению мира на Южном Кавказе.

Об этом Trend сказал в четверг профессор из университета Малайя (Малайзия) Рой Энтони Роджерс в кулуарах I Форума мозговых центров Азербайджана в Шуше, передает Day.Az.

"Международное сообщество играет важную роль в поддержании мира и процесса демаркации. Армения, нравится ей это или нет, в конечном счете должна сотрудничать со странами региона, не только с Азербайджаном, но и с Турцией", - сказал Роджерс.

Он отметил, что усилия Азербайджана по восстановлению своих территорий и мира в регионе высоко оцениваются Малайзией.

"Считаю, что Азербайджан действительно заботится об устойчивом мире и хочу поздравить правительство и народ Азербайджана с возвращением своих территорий. Малайзия всегда очень поддерживала Азербайджан на протяжении этих 30 лет, выражала поддержку стране в рамках ООН и как член ОИС", - сказал он.

Роджерс также выразил пожелания процветания Азербайджана, и в том числе Карабаха, на благо всего Южного Кавказа.