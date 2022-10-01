Заявление Генпрокурора Азербайджана по "тертерскому делу" рассмотрено на пленуме Верховного суда

Заявление Генпрокурора по "тертерскому делу" было рассмотрено на пленуме Верховного суда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам Генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

Он отметил, что решением суда последнее кассационное решение по двум уголовным делам в отношении 18 лиц отменено. Дело направлено в суд апелляционной инстанции для повторного рассмотрения.