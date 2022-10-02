Подлое двурушничество армянских политиканов и их зарубежных покровителей

Автор: Пярвин Мирзазаде

Потерпев очередное сокрушительное поражение в ходе последних вооружённых провокаций на линии соприкосновения сторон на условной границе с Кяльбеджарским и Лачинским районами Азербайджана, и не сумев вовлечь в конфликт союзников по ОДКБ и соседний Иран, армянская сторона решила резко изменить вектор своей внешней политики, взяв ориентацию на Запад.

Очередной резкий поворот внешнеполитического курса Армении произошёл на фоне происходящих в мире событий вокруг Украины, когда противостояние между традиционным союзником и западными странами достигло своего апогея, находясь в состоянии почти открытой войны. Видимо, не добившись ожидаемой помощи от союзников по ОДКБ, которые отказались поддержать Армению в пограничном споре из-за неурегулированности вопроса о делимитации и демаркации границы (по причине почти 30-летней армянской оккупации 20% территории Азербайджана), официальный Ереван решил броситься в объятия западных стран, в которых увидел своего единственного спасителя от полного разгрома и мирного соглашения, подписывать которое категорически не желает.

В связи с тем, что главный союзник Армении не оправдал ожидаемых надежд и не поддержал необоснованные армянские претензии, военно-политическое руководство страны и премьер-министр Н. Пашинян (будучи птенцом "гнезда Сороса"), которые всегда отличались особой симпатией к западной демократии, поспешили обратить свой взор на Запад, воспользовавшись тем, что все внимание союзника обращено в другую сторону.

Никол Воваевич давно гордится тем, что многие коллеги из западных стран относятся к нему чуть ли не как к единственному "демократически избранному" лидеру на пространстве бывшего СССР. Он постарался поскорее сделать соскок в сторону конкурентов традиционного союзника, обещав им полностью поменять ориентацию страны в случае поддержки, что особенно стало актуально на фоне обострения боевых действий в Украине.

Воодушевлённые визитом в Армению спикера Конгресса США Н. Пеллоси и бурной активностью проармянских конгрессменов и сенаторов, руководство Армении воспылало любовью ко всему американскому, обещая в кулуарах стать верным "союзником" навечно. Секретарь Совета Безопасности Армении А. Григорян во время визита в США был допущен в "святая святых" - в штаб квартиру ЦРУ в Лэнгли, где обсуждал некие важные вопросы. Интересно, как отреагируют союзники по ОДКБ на такую новую "тесную дружбу" партнера с главным конкурентом по тайной разведывательной войне? Ведь наверняка А. Григорян ездил в Лэнгли не кофе пить.

Как всегда, армянские политиканы используют противоречия между великими державами в своих интересах, как это было ещё во времена Первой Мировой войны, когда армянское население Османской империи, побуждаемое так называемыми "революционерами" из партии "Дашнакцутюн", подняло восстание в тылу османской армии, которая сражалась на Кавказском фронте против русской армии, что и привело к трагическим событиям 1915 года.

Тогда лидеры армянских партий, которые ещё совсем недавно боролись за свержение самодержавия в России, быстро перестроились и стали самыми "верными" союзниками Антанты, изменив властям Османской Империи, у которых были на "хорошем счету", пользовались благосклонностью, занимали доходные государственные посты, вплоть до членов правительства. А затем, предав своих "новых" друзей, приняли активное участие в развале Российской империи.

Так и теперь, российские олигархи армянского происхождения, которые активно негласно спонсируют прозападные партии в Армении (такие как А. Абрамян, С. Карапетян, Р. Варданян и некоторые другие), по какой-то неизвестной причине, избежали включения в западные санкционные списки. Что наводит на мысль о том, что они играют какую-то тайную двойную игру, что помогает им оставаться в шоколаде и шиковать как раньше. Хотя их бизнес, связанный с алмазами, золотом, авиастроением и т.д., подпадает под западные санкции.

На всякий случай, чтобы избежать санкций и лишних вопросов со стороны правоохранительных органов, один из них - Р. Варданян, известный "специалист" по отмыванию грязных денег на Западе, удрал из Москвы на территорию Карабахского региона Азербайджана, где временно размещены миротворцы, обьявив о выходе из российского гражданства, которым ещё недавно пафосно гордился. Новоявленный апатрид (ставший законной целью для азербайджанских беспилотников) обьявил, что там намерен возглавить некое "движение" за независимый "арцах", стараясь под этим соусом сохранить свои незаконно нажитые капиталы, как от конфискации на Западе, так и от российских правоохранителей.

При этом довольно странно, что некоторые западные страны ввели санкции против российских бизнесменов азербайджанского происхождения Года Нисанова и Захара Илиева, занимающихся лишь строительством и сдачей в наём недвижимости, торговлей овощами и фруктами в России, то есть видами деятельности, которые не включены в западные санкционные списки. Очевидно, что за этим виднеются тени представителей армянской диаспоры в России, которые, используя свои связи на Западе, решили таким образом отомстить видным деятелям российской азербайджанской диаспоры за активную поддержку Азербайджана в ходе Второй Карабахской войны.

На фоне постепенного дрейфа армянских властей в сторону конкурирующего блока, который проявляется как в форме открытого шантажа и заявлений типа "если ОДКБ нам не поможет, начнём процедуру выхода из организации в 2023 году", так и бесконечных лобзаниях с западными партнерами, армянская сторона нашла себе нового покровителя в лице Индии, которая на волне исламофобии и ненависти к Пакистану, решила поддержать Армению, в ответ на крепнущие союзнические отношения Азербайджана, Турции и Пакистана.

Индия не только выступила в поддержку армянских необоснованных претензий на заседании СБ ООН, но и подписала контракт на поставку вооружений в Армению на сумму 250 миллионов долларов. Интересно будет знать, из каких средств своего нищенского бюджета, руководство Армении собирается оплачивать эти поставки.

Индия сама, зачастую, является жертвой сепаратизма, который периодически проявляется в различных частях страны (например, в штате Нагаленд), а также усиливающиеся тамильский и сикхский сепаратистские движения. Вместо того, чтобы требовать от своих армянских "друзей" вывода войск с азербайджанской территории, Индия вдруг воспылала особой любовью к Армении, наверное, исходя из того, что предки армян переселились в Малую Азию именно с Индостанского полуострова.

Позиция Азербайджана относительно Кашмирской проблемы, которую так стараются раздувать новоявленные армянские "друзья" Индии, соответствует резолюциям СБ ООН от 1948 и 1949 годов, которые требуют решить принадлежность Кашмира после раздела Британской Индии на Индию и Пакистан в 1947 году, на основе результатов плебисцита о принадлежности этой территории среди населения Кашмира (большинство которого составляют мусульмане), а не легитимного решения бывшего махараджи (правителя этого бывшего княжества), индуса по религии.

При этом, обьявив о закупке вооружения в Индии, армянское руководство высокопарно обвинило традиционных союзников в том, что до сих пор оплаченное Арменией вооружение якобы не было поставлено, умолчав о том, что все это вооружение поставляется в кредит и по специальным ценам ниже мировых.

Последние вооружённые столкновения 12- 14 сентября 2022 года на условной азербайджано-армянской границе - прямой результат политики армянских властей, направленный на отказ от достижения мирного соглашения и затягивания процесса делимитации и демаркации границы. Надеясь на реванш в будущем, армянские политиканы играют в двойные игры. С одной стороны, публично объявляют себя "миротворцами" и сторонниками мирного решения, выдвигая неприемлемые требования на переговорах, а с другой стороны постоянно устраивают вооружённые провокации, вылазки диверсантов и минирование освобождённых азербайджанских территорий.

К сожалению, ряд зарубежных представителей, поддавшись армянской пропаганде, открыто встали на сторону Армении и подходит к последним событиям не объективно. Активную роль в этом сыграла и богатая армянская диаспора, широко раскрывшая свои кошельки и оплатившая грязную антиазербайджанскую пропагандистскую компанию в мировых средствах массовой информации, а также задействовав своих "карманных" проплаченных политиков. Этим в значительной мере можно объяснить то, что некоторые западные политики поддержав Армению, надеются вытеснить Россию из региона Южного Кавказа, лишив последнего оплота.

Армения, играя на противоречиях между традиционным союзником и странами НАТО, старается использовать обе стороны в своих целях, стремясь заручиться поддержкой, торгуясь как торговка на базаре и пытаясь выцыганить побольше денежных средств для умирающей армянской экономики, по принципу "ласковый телёнок у двух маток сосет".

Некоторым политикам показалось, что поддержав необоснованные притязания Еревана к Азербайджану, можно добиться того, что Армения перейдёт на сторону Запада, изменив в очередной раз своим союзническим обязательствам. Увы, для них это не так, потому что для армянской стороны главное не на чьей стороне быть, а сколько и что можно урвать в свою пользу, что армянские политиканы и делали на протяжении веков.

Приняв безапелляционно сторону Армении, некоторые западные политики вообще не принимают никаких доводов азербайджанской стороны, так как закрыли глаза и не реагируют на правду. А у Азербайджана есть довольно веские свидетельства, которые должны быть приняты во внимание теми, кто печётся сейчас о "безопасности и территориальной целостности Армении".

До сих пор армянская сторона, несмотря на взятые на себя обязательства по трёхсторонним Заявлениям и двусторонним договоренностям, не вывела остатки своих войск численностью до 20 тысяч человек с территории Карабахского региона Азербайджана. Армения отказывается освобождать оккупированные ещё в 1991 году 7 эксклавов Газахского района и селение Кярки Нахчыванской Автономной Республики, которые бесспорно принадлежат Азербайджану, согласно всем советским картам на момент 1991 года.

Все это доказывает, что армянские вооруженные силы продолжают оккупировать часть азербайджанской территории и международное сообщество должно требовать немедленно покинуть эти территории, а не удовлетворять надуманные армянские претензии к спорным пограничным территориям, которые подлежат делимитации и демаркации.

Ереван, несмотря на взятые на себя обязательства, ничего не делает для открытия новых региональных транспортных маршрутов, в том числе и Зангезурского коридора, постоянно выдвигая некие новые предусловия и отговорки, предлагая неудобные и экономически невыгодные объездные маршруты, отказываясь предоставить на принципах взаимности статус коридора, который уже действует в отношении Лачинского маршрута.

Несмотря на предложенные азербайджанской стороной 5 базисных принципов мирного соглашения, армянская сторона юлит и не отвечает однозначно на эти инициативы, отказываясь признавать территориальную целостность Азербайджана и стараясь перевести переговорный процесс под эгиду сопредседателей почившей в бозе Минской группы ОБСЕ, которые никогда (в силу известных причин) вместе больше не соберутся, чтобы надолго заморозить ситуацию.

Глава армянского правительства Н. Пашинян постоянно требует от азербайджанской стороны признания территориальной целостности Армении, при этом отказываясь признавать азербайджанскую территориальную целостность, включая Карабахский регион, стараясь вычленить этот регион из состава Азербайджана, что является абсолютно неприемлемым.

Если тем, кто печётся о территориальной целостности Армении и верит Н. Пашиняну, заявившему о том, Армения ещё в декабре 1991 года, вступая в СНГ (Азербайджан стал членом организации только в октябре 1993 года) признала территориальную целостность Азербайджана, то им следует обратиться к Декларации о независимости Армении, принятой ещё 23 августа 1990 года.

В декларации написано о том, что "Верховный Совет Армянской ССР, выражая единую волю народа Армении, сознавая свою ответственность перед судьбой армянского народа в осуществлении чаяний всех армян и восстановлении исторической справедливости, исходя из принципов Всеобщей декларации прав человека и общепризнанных норм международного права, претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от I декабря 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха", развивая демократические традиции независимой Республики Армения, образованной 28 мая 1918 года, имея целью создание демократического, правового общества,

провозглашает независимость Республики Армения".

Наверное этот официальный документ, принятый парламентом и есть открытое доказательство территориальных претензий, где часть суверенного Азербайджана - Карабахский регион, незаконно присвоен и показан как часть Армении.

Как говорится, факт налицо, лучше доказательства быть не может. Армянское руководство старается представить мировому сообществу последние события на границе как акт "агрессии" Азербайджана, особо упирая на гуманитарный аспект произошедшего, фальсифицируя факты и искажая реалии.

Показывая некие разрушения гражданских объектов и раздувая жертвы среди якобы мирного населения, армянская сторона пытается вызвать слёзы у сердобольных зарубежных заступников, которые в своё время, набрав в рот воды, молчали, когда в 2020 году армянские ракеты разрушали густонаселенные кварталы Гянджи, Барды, Тертера и других азербайджанских городов, сея смерть среди мирных жителей, убивая женщин, детей и стариков.

Теперь же, чтобы добиться стопроцентного эффекта, армянские военные специально размещают свои позиции, откуда ведут обстрелы азербайджанской территории недалеко от гражданских объектов, чтобы затем обвинить в не правомерных действиях азербайджанских военных.

На видео и фотодокументах видны небольшие повреждения гражданских объектов от взрывной волны, а сфальсифицированные фото якобы неразорвавшихся азербайджанских снарядов напоминают плохую постановку в уличных балаганах, где в заранее вырытую яму опускают остатки боевого снаряда, доставленного совсем с другого места.

Хочется ещё раз напомнить всем, кто льёт крокодиловы слезы по "бедным армянским солдатикам", о том, что каждый день на армянских минах на освобождённых азербайджанских территориях гибнут мирные люди и военнослужащие, несмотря на то, что армянская сторона клянётся в том, что предоставила все карты установленных ими минных полей, на которых уже погибли и были ранены более 250 человек.

Неудивительно, что армянское руководство продолжает спекулировать на своём якобы "демократическом" имидже, хвастаясь тем, что пришло к власти в результате "свободных выборов", стремясь этим заручиться поддержкой на Западе, чтобы прикрыть все свои огрехи и преступления.

Кажется всем давно должно стать ясным, что подлое двурушничество армянских политиканов имеет лишь одну цель - обосновать территориальные претензии к соседним странам и оправдать экспансионистскую политику захватов и оккупаций. Ведь у них нет ни стыда ни совести и в любой момент армянские политиканы предадут своих "новых" друзей, также как они предают сейчас традиционных союзников ради призрачной мечты о "Великой Армении" от моря до моря. Но как бы они ни старались, Азербайджан церемониться с ними не будет и даст сильный и решительный отпор любой армянской провокации, несмотря ни на какие звонки и давление зарубежных армянских заступников.

Президент Ильхам Алиев неоднократно предупреждал руководство Армении о том, что пока ещё не поздно им опомниться, отказаться от провокационных действий и начать реально вести переговоры, выполняя все договорённости, а не имитировать переговорный процесс. В противном случае, очередная терапия азербайджанским железным кулаком проучит зарвавшихся реваншистов раз и навсегда!