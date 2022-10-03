Азербайджан победил в гонке за европейский рынок

Автор: Лейла Таривердиева

Длившаяся десятилетиями гонка за покорение газовых рынков Европы это увлекательный сериал, в котором множество действующих лиц, лихо закрученный сюжет и неожиданный финал. Неожиданный, потому что Азербайджан далеко не самая крупная страна, добывающая углеводороды, и мало кто в прежние годы рассматривал его как серьезного и независимого игрока. Тем более, никто не ожидал, что Баку так быстро встанет на ноги и сразу потянет трубы за пределы региона, станет проявлять инициативу и самостоятельно претворять в жизнь свои идеи. Газовый рынок - пространство с достаточно устоявшимися традициями, и новичков там не особо жалуют. Если углубиться в вопрос, можно узнать об этом много, скажем так, интересного.

Все это было давно и в нынешних реалиях действительно воспринимается как сериал, уже отснятый, потерявший рейтинги и сданный в архив. Сегодня пишется новая история энергетики, и для Азербайджана это история успеха. А для Европы - важное приобретение в его лице надежного, честного и стабильного партнера, не зависящего от политической конъюнктуры, пандемии или чего-то еще.

1 октября по интерконнектору Греция-Болгария (IGB) пошел контрактный газ. Коммерческий запуск трубопровода состоялся в субботу в Софии с участием глав ряда государств и представителей международных организаций. Главным действующим лицом церемонии был, конечно же, Президент Азербайджана, а виновником торжества - азербайджанский газ, который, наконец, пришел в Болгарию.

"Президент Ильхам Алиев помог нам в сложный момент", - сказала на церемонии президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Президент Сербии Александр Вучич назвал Президента Ильхама Алиева очень знаменитым деятелем в Европе и признал, что без него вопрос диверсификации газоснабжения вряд ли решился бы. Президент Северной Македонии Стево Пендаровский говорил о Президенте Азербайджана как о человеке, которого очень хотят видеть в Европе. А Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Азербайджан в лице своего Президента проявил себя как надежный партнер.

Коммерческий запуск IGB - это новый этап в функционировании Трансадриатического газопровода (ТАР) и Южного газового коридора в целом. Это действительно событие стратегической значимости, результат успешного взаимодействия, взаимопонимания и взаимного доверия между Азербайджаном и его европейскими партнерами. В 2021 году Азербайджан экспортировал 19 миллиардов кубометров. Из них более 8 миллиардов - в Европу, что на 40 процентов превысило показатель года 2020-го. В текущем году экспорт газа будет увеличен до 22 миллиардов кубометров, из которых 11,5 миллиарда кубометров отправятся в Европу.

Выступая на церемонии в Софии, Президент Ильхам Алиев напомнил, что в июле этого года в ходе визита Урсулы Фон дер Ляйен в Баку был подписан Меморандум о взаимопонимании с Европейской комиссией. "Это - очень масштабный документ, на основании которого мы планируем увеличить до 2027 года объем поставок природного газа, по меньшей мере, вдвое, причем для этого у нас есть весь потенциал. Мы уже приступили к консультациям с нашими партнерами в связи с расширением TАNAP с 16 миллиардов до 32 миллиардов, а TAР - с 10 миллиардов до 20 миллиардов кубометров, так как без этого будет сложно обеспечить дополнительную поставку", - сказал азербайджанский лидер.

Эти планы очень масштабны, но реалистичны. По оценкам специалистов, у Азербайджана достаточно газа для того, чтобы удовлетворить в немалой степени потребности европейских партнеров как минимум в ближайшие 50 лет. Это позволят запасы не только "Шахдениз", но также месторождений "Абшерон" с доказанными извлекаемыми запасами в 350 миллиардов кубометров, "Бабек", предполагаемые запасы которого составляют 400 миллиардов кубометров, "Умид" с запасами, как минимум в 200 миллиардов кубометров газа. И так далее. Так что в перспективе Азербайджану будет, чем заполнить трубу для Европы.

Межсистемный трубопровод IGB соединяет национальную газовую сеть "Булгартрансгаз" с греческой газовой сетью, между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии. Общая протяжённость - 182 км. Примерная стоимость - 220 миллиона евро. Газопровод на 3 миллиарда кубометров в год, но уже начались обсуждения по его расширению, учитывая повышенную заинтересованность к диверсификации газовых закупок со стороны и других стран Европы. Сама Болгария уже высказала такую заинтересованность устами Президента Румена Радева. Болгарская сторона хочет получать дополнительные объемы, чтобы крупные промышленные предприятия пользовались прямыми поставками природного газа из Азербайджана. За увеличением транзита азербайджанского газа посредством IGB к Софии уже обратились Румыния, Венгрия и Словакия. "Вчера я получил очень важное предложение, компании по транспортировке газа и поставщики из 4 стран - Болгарии, Румынии, Венгрии и Словакии, если так можно сказать, уполномочили меня. Они просят меня передать президенту Европейской комиссии их совместное письмо и предлагают параллельно с Меморандумом, подписанным в июле между президентом Европейской комиссии и Президентом Алиевым увеличить объем поставляемого из Азербайджана газа", - сказал на церемонии 1 октября Румен Радев.

Венгрия надеется начать получать азербайджанский газ с будущего года. Будапешт обязался завершить все необходимые инфраструктурные работы в срок. Румыния ранее выразила готовность внести свой вклад в расширение Южного газового коридора в направлении рынков Центральной Европы, как только IGB будет завершен. Имеются планы по развитию трубопровода BRUA (Болгария-Румыния-Венгрия-Австрия) в качестве ответвления Южного газового коридора. Сербия ведет с Азербайджаном переговоры о досрочном заключении контракта на поставку газа, а также рассчитывает стать не только импортером, но и транзитером каспийского голубого топлива.

Все это позволяет говорить о том, что в Европе очень серьезно задумались о расширении трубопроводной сети, которая позволила бы увеличить поставки азербайджанского газа уже и вглубь Евросоюза.

Отметим, что если бы не неоправданное затягивание процесса, эти планы могли уже начать осуществляться.

Дело в том, что строительство интерконнектора Греция-Болгария должно было завершиться в 2020 году. Bulgargaz EAD подписала 25-летний контракт о приобретении 1 миллиарда кубометров газа в год в рамках "Шахдениз-2" в 2013 году. Планировалось, что в 2020 году азербайджанский газ пойдет в Европу по Трансадриатическому газопроводу (ТАР) и Болгарии в дальнейших планах отводилась важная транзитная роль. IGB был подключен к Трансадриатическому газопроводу (TAP) только в марте 2022 года, с 1 июля планировалось запустить трубопровод на полную мощность. Однако по техническим причинам запуск был отложен из-за несоответствий в документации - одного из членов правления компании ICGB от Греции не удалось идентифицировать, потому что его имя было по-разному написано на болгарском, греческом и английском языках... Понадобилось три месяца для устранения несоответствия и регистрации компании в коммерческом реестре Болгарии, и 1 октября интерконнектор был запущен.

Несмотря на затягивание проекта, Азербайджан старался выполнять свои обязательства, но альтернативным маршрутом удавалось доводить до болгарского рынка только четверть контрактных объемов, сама же болгарская сторона несла многомиллионные потери. Сложившаяся ситуация стала причиной скандала и отстранения от должностей членов совета директоров компании Bulgargaz. Действия руководства компании в условиях кризиса были расценены как нерациональные и безответственные.

После энергетического кризиса 2021 года Европа встала перед серьезными вызовами своей энергетической безопасности. Мониторинг ситуации показал, что в наилучшем положении оказались страны, наладившие закупки газа из Азербайджана. Это стало своеобразным моментом истины и заставило обратить взоры на Баку даже тех, кто никогда не рассматривал нашу страну в качестве поставщика газа. Это можно было наблюдать и по работе очередного заседания консультативного совета Южного газового коридора в феврале, и во время прошедшей в начале июня Бакинской энергетической недели.

Начало же боевых действий в Украине окончательно развернуло европейские рынки лицом к возможностям Азербайджана.

Осенью прошлого года, после того, как Европу сотряс энергокризис, был обнародован Пятый список проектов общего интереса Европейского союза. Среди 20 включенных в него газовых проектов есть 3, связанные с азербайджанским газом. Это интерконнектор IGB, проект увеличения мощности кластера в коридоре Румыния-Венгрия (ROHU/BRUA), который откроет этим странам доступ к азербайджанскому газу, и интерконнектор Болгария-Сербия. Как ожидается, посредством BRUA азербайджанский газ дойдет в перспективе до Западной Европы.

Судя по сделанным в Софии заявлениям, европейские партнеры настроены на то, чтобы не только строго выполнять свои обязательства, но также значительно их расширить. Несмотря на разговоры об альтернативной энергетике, традиционные источники были и остаются основой энергобезопасности государств. А за Баку дело не станет.