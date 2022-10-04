https://news.day.az/politics/1500653.html Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавенде
Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения массового захоронения в Ходжавенде
По факту обнаружения на территории освобожденного от оккупации села Эдилли Ходжавендского района массовых захоронений в Военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям 115.4, 120.2.1, 120.2.7 и 120.2.12 Уголовного кодекса АР.
Об этом сообщили Day.Az в Генпрокуратуре Азербайджана.
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