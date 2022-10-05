https://news.day.az/politics/1500689.html Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с массовым захоронением в Ходжавенде - ФОТО
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с массовым захоронением в Ходжавенде - ФОТО
Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с обнаруженной в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Массовое захоронение замученных и убитых Арменией азербайджанских военных во время первой войны обнаружена в селе Эдилли. Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных. 4 000 азербайджанских военных и гражданских лиц остаются пропавшими без вести. Армения отказывается предоставить места массовых захоронений".
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