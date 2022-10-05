Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с массовым захоронением в Ходжавенде

Помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился на своей странице в Twitter публикацией в связи с обнаруженной в селе Эдилли Ходжавендского района массовым захоронением.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Массовое захоронение замученных и убитых Арменией азербайджанских военных во время первой войны обнаружена в селе Эдилли. Эдилли использовался Арменией как концлагерь для азербайджанских пленных. 4 000 азербайджанских военных и гражданских лиц остаются пропавшими без вести. Армения отказывается предоставить места массовых захоронений".