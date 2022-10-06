В австрийской прессе опубликована статья об очередном преступлении армян

В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под названием "Армения не предоставляет карту мест массовых захоронений", в которой говорится о недавно обнаруженном в селе Эдилли Ходжавендского района массовом захоронении, передает Day.Az.

Отмечается, что останки, обнаруженные в захоронении, принадлежат азербайджанским военным.

"Сейчас мы находимся в селе Эдилли Ходжавендского района. Здесь выявлены три участка с останками 12 человек. Эти останки принадлежат азербайджанским военным. На останках были остатки одежды, обуви, здесь обнаружены ножи, окурки от сигарет, пули, патроны. Останки будут отправлены на экспертизу в отделение медицинской криминалистики", - приводит издание слова начальника отделения медицинской криминалистики Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Нураны Гусейновой.

Согласно статье, подобные захоронения были найдены и на других освобожденных от армянской оккупации территориях Азербайджана - в одном из ходжалинских сел, селе Башлыбель Кяльбаджарского района, в Агдамском, Физулинском районах.

В публикации также говорится, что Армения, действуя вразрез с нормами международного права, до сих пор не предоставила карты районов, где были бы указаны места массовых захоронений.

В статье подчеркивается тот факт, что в соответствие с Уставом Международного Нюрнбергского военного трибунала и 3 статьей Женевской Конвенции подобного рода внесудебные и произвольные казни считаются нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением. В материале также упоминается и пункт Гаагской конвенции, согласно которому преступления, совершенные против мирных жителей, не участвующих в войне, а также против пленных и заложников приравниваются к военному преступлению.

Более того, в статье акцентируется внимание на том, что международные правовые нормы признают за семьями пропавших без вести лиц право на получение информации о них. Сам факт того, что Армения избегает предоставления карт и информации о массовых захоронениях, расценивается в статье как нарушение этого права.