Религиозный шовинизм и поддержка армянской агрессии

Бездействие и молчание мирового сообщества и международных организаций, которые наблюдались в мире на протяжение 30-лет пока азербайджанские земли находились под оккупацией, имеют под собой множество причин. В случае с бесполезной Минской группой ОБСЕ это было желание затянуть конфликт и тогдашний статус-кво до бесконечности, чтобы сотрудникам этой организации было бы чем заниматься.

Весь мир, кроме Армении, признает территориальную целостность Азербайджана, но при этом, в основном, лишь исламская его часть выражала открытую поддержку нашей стране. Запад хранил молчание и ничего не замечал, не осуждал официальный Ереван, а наоборот, некоторые европейские парламентарии выражали поддержку Армении, вопреки международному праву. Сегодня маски слетели и стало откровенно понятно почему. Всему причина религиозный шовинизм, царящий среди продажных европарламентариев.

Так, депутат Европейского парламента Том Вандендриссхе провел так называемую "акцию поддержки Армении" и наглядно показал свои шовинистические взгляды.

"Христианская Армения подвергается жестокому нападению со стороны Азербайджана. ЕС смотрит в другую сторону с тех пор, как фон дер Ляйен стала выпрашивать газ у азербайджанцев. Вместе с делегацией нашей группы "Идентичность и демократия" мы демонстрируем нашу поддержку Армении символической акцией в Европейском парламенте", - изрек он.

Это заявление депутата Европарламента является ярким примером религиозной дискриминации. Проармянская наклонность ряда европейских парламентариев уже давно перестала удивлять, но вот прохристианско-армянская - это уже, кажется, что-то новенькое в политике двойных стандартов.

Проармянские продажные западные политики, играя на теме религии, пытаются оправдать Армению, выставляя нашу страну в качестве "агрессора". Запад всегда пытался демонстрировать себя в качестве "очага демократии и равенства", однако подобного рода шовинистические заявление бельгийского депутата в очередной раз доказывает то, что Европарламентарии не имеют ничего общего с демократическими ценностями.