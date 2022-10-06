Азербайджанский национальный форум по градостроительству планируется проводить каждый год.

Как передает Day.Az, это отражено в декларации, принятой по итогам форума.

Отметим, что Азербайджанский национальный форум по градостроительству на тему "Цели устойчивого развития и новая городская повестка дня как ведущая сила восстановления и реконструкции в постконфликтный период" начал свою работу 5 октября в городе Агдам и продолжился 6 октября в Баку.

Форум проводился при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и является результатом тесного сотрудничества между Азербайджаном и ООН в рамках данной программы.

Азербайджанский национальный форум по градостроительству, впервые проведенный в стране именно в городе Агдам, является уникальной и успешной платформой в области градостроительства с точки зрения обмена опытом отраслевых специалистов из разных стран мира и расширения связей сотрудничества для обеспечения устойчивого развития.

В мероприятии приняли участие более 400 человек, в том числе более 130 делегатов из 44 зарубежных стран, в числе которых представители правительств, международных организаций, ученые.