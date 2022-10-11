https://news.day.az/politics/1502628.html Генсек Совета Европы поприветствовала проведение встреч между главами Азербайджана и Армении
Генсек Совета Европы поприветствовала проведение встреч между главами Азербайджана и Армении
Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поприветствовала недавнюю передачу Азербайджаном Армении армянских военнослужащих.
Как передает Day.Az, об этом она сказала в ходе выступления на осенней сессии ПАСЕ.
По словам Пейчинович-Бурич, этот гуманитарный шаг Азербайджана можно приветствовать.
"Мы также приветствуем встречи, проведенные между главами Азербайджана и Армении, и те, которые еще планируется провести", - сказала она.
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