Генсек Совета Европы поприветствовала проведение встреч между главами Азербайджана и Армении

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич поприветствовала недавнюю передачу Азербайджаном Армении армянских военнослужащих.

Как передает Day.Az, об этом она сказала в ходе выступления на осенней сессии ПАСЕ.

По словам Пейчинович-Бурич, этот гуманитарный шаг Азербайджана можно приветствовать.

"Мы также приветствуем встречи, проведенные между главами Азербайджана и Армении, и те, которые еще планируется провести", - сказала она.