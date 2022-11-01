Ереван потерпел дипломатическое фиаско в Сочи

Автор: Мехти Ахмедзаде

Вчера в Сочи состоялась трехсторонняя встреча Президента Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна. Лидеры трех стран обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном и подписали заявление, из которого понятно, что Армении, сколько бы она там ни вопила, не удалось добиться хоть мельчайших результатов, а Азербайджан ни на один шаг не отошел от своей принципиальной и четкой позиции. Созданная в регионе новая реальность неизменна и глава нашего государства ясно дал это понять. У Армении нет никаких вариантов - ни на Западе, ни в России.

Написанное выше с горечью констатировали уже и армянские политологи и эксперты, признав тотальный провал армянства по всем направлениям.

Востоковед Сергей Мелконян назвал трехстороннюю встречу "очередным дипломатическим фиаско Еревана".

"Закончилась встреча в Сочи. На сайте Кремля опубликовано заявление по итогам встречи. В тексте нет упоминания "арцаха". Никакого. Даже в разделе, где развернут миротворческий контингент. Нет упоминания о возвращении пленных (так в Ереване пытаются представить диверсантов, задержанных в Азербайджане после окончания войны в 2020 году - ред.). Это входит, по всей видимости, в "блок гуманитарных вопросов". И главное, никаких договоренностей по выходу азербайджанцев с оккупированных территорий Армении (порядка 220 км2)", - написал Мелконян. По его словам, ничего, что исходит из интересов Армении, не отображено.

В свою очередь, другой армянский эксперт Геворг Аракелян подметил, что поездка в Сочи была пустопорожней на 100%.

"Президент Ильхам Алиев ничего не подпишет там, где хоть какой-либо пункт противоречит его позиции. И никто из России ему не указ. Скорей всего руководство РФ сейчас рассматривает вариант, как соскочить с карабахской темы (а может и с южно-кавказской темы вообще ) так, чтобы виноваты были все вокруг, кроме них. Когда Президент Азербайджана говорит, что он неоднократно просил российское руководство не употреблять термин "Нагорный Карабах", то он не шутит и, как видим, российское руководство его слушается. Когда он говорит, что неоднократно требовал у российского руководства прекратить поставки вооружений и военной техники в Армению, здесь тем более не шутит и, как видим, российское руководство его слушается.

Той России, которая живет в воображении армянского путиниста, давно уже нет, пора выходить из путинского тяжелого наркотического кумара и делать соответствующие выводы", - отметил Аракелян.

Напомним, что в преддверии трехсторонних переговоров в Сочи из Армении то и дело звучали "обнадеживающие" заявления для внутренней аудитории. Армян успокаивали, мол не беспокойтесь, российский формат переговоров будет на нашей стороне. Некоторые армянские политики даже чуть ли не прямо говорили о том, что Москве якобы удастся "надавить на Баку".

Подобные выкрики были и после брюссельских встреч, но, как видим, сколько бы армянские политики ни говорили, что у них "есть шанс настоять на своем", каждый раз все заканчивается дипломатическим фиаско, ибо Азербайджан, в отличие от Армении, действительно независимое государство, надежный партнер для многих стран в мире и с его мнением считаются. Считаются по одной простой причине - позиция Баку правдива и международное право на нашей стороне.

Встреча в Сочи была своего рода последней надеждой армян. Они надеялись, что Москва "окажет давление", "встанет на сторону своего ближайшего союзника" и т.д. Даже организовали митинг-спектакль в Ханкенди, чтобы обеспечить нужную медийную картину под свои мечты. Вся схема разбилась о принципиальную позицию Баку. Пашинян как пришел ни с чем, так и ушел.