Капитуляция мирового армянства перед Президентом Ильхамом Алиевым

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Этот день, 31 октября 2022 года, по моему глубокому убеждению, достоин такого же значимого места в новейшей истории Азербайджана, как и 10 ноября 2020 года. Ведь, в обоих случаях имело место принуждение Армении к миру на условиях официального Баку. В этом легко может убедиться любой прочитавший совместное заявление лидеров Азербайджана, России и Армении по итогам встречи в Сочи.

В нем, напомню, говорится о том, что стороны договорились обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года. Кроме того, стороны подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в целях достижения устойчивого и долгосрочного мира в регионе.

Проще говоря, Армения еще раз признала свою капитуляцию. Такой итог сочинской встречи был неизбежен. Ведь, как подчеркнул на встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым глава российского государства Владимир Путин, целью нынешних трехсторонних переговоров является выполнение всех договоренностей, достигнутых в 2020 и 2021 годах. Именно на этом всегда настаивал официальный Баку. Тогда как официальный Ереван прилагал все усилия, дабы избежать выполнения взятых на себя официальных обязательств.

На какие только провокации не шла армянская сторона! Она, к примеру, отдала приказ на военную провокацию в отношении наших Вооруженных Сил. Чем все это закончилось? Мощным ответным ударом по противнику, который, потерпев очередное локальное военное поражение, задействовал все ресурсы мирового армянства для извращения сути случившегося и для озвучивания лживых обвинений в адрес Азербайджана.

Против нашей страны развернулась информационно-политическая кампания. Ее соучастниками стали самые разные политики из самых разных стран мира. Но их цель не была достигнута. Позиция официального Баку ни на йоту не изменилась. И это неудивительно! Ведь, в ходе 44-дневной войны весь мир увидел, сколь прекрасно Президент Азербайджана Ильхам Алиев отстаивает позицию нашей страны в беседах с журналистами из ведущих мировых СМИ.

Блестящий стратег и тактик большой политической игры, глава нашего государства всегда спокоен и точно знает, когда и что нужно делать. И вот, в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным он произнес фразу, которую доселе не раз озвучивал ранее: "Карабахский конфликт - это история, он был решен 2 года назад, и обсуждать здесь практически нечего!".

И никто, ни один политик в мире не в состоянии возразить Президенту Азербайджана! Он демонстрирует невероятную смелость, мужество и принципиальность в отстаивании национальных интересов нашей Родины! Он не просто ставит цели, на первый взгляд казавшиеся фантастическими, но и добивается их претворения в жизнь! Он разрушил планы мирового армянства и ангажированных ими политиков из разных стран мира, которые мечтали бесконечно долго сохранять азербайджанские земли под оккупацией.

Он разрушил планы Минской группы ОБСЕ, сопредседатели которой более четверти века имитировали бурную деятельность, в реальности же содействуя стране-оккупанту в ее планах по сохранению выгодного Армении статус-кво. Он развеял миф о "непобедимости" армянской армии, превратив ее в армию дезертиров, демонстрирующих всему миру свои пятки. Он показал всему миру героизм и отвагу азербайджанского воина! Он вписал свое имя в новейшую историю всего региона, как Верховный главнокомандующий победоносной армии-освободительницы!

Он одержал целый ряд грандиозных дипломатических побед, закрепивших итоги 44-дневной войны. Все раунды брюссельских переговоров Президента Азербайджана Ильхама Алиева с армянским премьер-министром Николом Пашиняном при участии председателя Европейского совета Шарля Мишеля заканчивались триумфом главы нашего государства.

Таков же был итог и встречи в Праге, которая прошла уже в четырехстороннем формате. Армянская сторона связала свои надежды с Президентом Франции Эммануэлем Макроном. Естественно, что надежды эти так и остались надеждами. Потому, что не сопоставим политический вес Президента Азербайджана и нынешнего главы французского государства.

Именно с позиции уверенного в своей силе политического деятеля мирового масштаба Президент Ильхам Алиев и согласился на участие Макрона в пражской встрече, которая увенчалась очередным дипломатическим триумфом нашей страны-официальным подтверждением к признанию Арменией территориальной целостности Азербайджана в соответствии с Уставом ООН.

Неудивительно, что такой финал вывел из себя самовлюбленного Президента Франции, который в итоге сделал ряд совершенно неуместных заявлений. Указав на которые, в ходе своего выступления на заседании Совета глав государств СНГ в Астане, Президент Азербайджана Ильхам Алиев жестко и четко подчеркнул, что официальный Баку больше не видит никакой возможности при таком отношении французского правительства для Франции играть какую-либо роль в деле нормализации азербайджано-армянских отношений.

Как видим, перед нами пример блестящих побед не столько над Арменией, сколько над мировым армянством и силами, которые создали данный проект. И ныне уже и в Ереване вынуждены признавать очевидное: Азербайджан является политическим, экономическим и военным лидером Южного Кавказа, а Карабах всем миром признается в качестве неотъемлемой части нашего государства.

Это очередная капитуляция как Никола Пашиняна, так и мирового армянства вместе со всеми его покровителями. После сочинской встречи в верхах окончательно стало ясно, что официальному Еревану просто не на кого больше опереться. А стало быть, вовсе неудивительно, что Армения вынуждена была признать территориальную целостность Азербайджана и принять все пять условий официального Баку по подписанию азербайджано-армянского мирного договора, который будет еще одной исторической победой Президента Азербайджана Ильхама Алиева!