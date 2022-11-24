ЕС уделяет особое внимание сотрудничеству с гражданским обществом Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг посол ЕС в Азербайджане Петр Михалко, выступив на конференции по теме "Сотрудничество для региональной стабильности и развития".

По его словам, ЕС уже проделал значительные шаги для развития гражданского общества в Азербайджане.

"Наше плодотворное сотрудничество c Азербайджаном, которое развивалось вместе с Восточным партнерством, продолжает развиваться ускоренными темпами. Вместе мы можем добиться многого в строительстве здорового и устойчивого общества", - сказал Михалко.

Посол отметил, что в последние годы ЕС поддерживал азербайджанские организации гражданского общества через программы наращивания потенциала во всех приоритетных областях.

"Данное партнерство в таких сферах, как политика, экономика и состояние окружающей среды и в многих других сферах ЕС поддержит с помощью инклюзивного диалога", - добавил он.