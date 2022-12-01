Энергобезопасность Европы в значительной степени зависит от Азербайджана

Народ Сербии всегда с радостью встречает своих друзей, что является обычаем как в Сербии, так и в Азербайджане. Когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев проходил по улицам Белграда, люди на улице приветствовали гостя, сына общенационального лидера Гейдара Алиева, памятник которому воздвигнут в парке Ташмайдан в центре Белграда.

Об этом в интервью Day.Az сказал академик, профессор, доктор военных наук, генеральный секретарь Сербской Королевской Академии инновационных наук Велибор Стевич.

По его словам, двусторонние отношения между Сербией и Азербайджаном находятся на очень высоком уровне.

"Основной темой переговоров двух глав государств была территориальная целостность и суверенитет Азербайджана и Сербии и уважение международного права. Два лидера проявили в этом решимость и искренность, подчеркнув, что хотя наши страны и не большие по территории, но у нас есть свое Я, свой имидж и честь, и наши гордые народы", - отметил он.

Как сообщил наш собеседник, сотрудничество двух стран будет укрепляться с каждым днем.

"Сербия и Азербайджан имеют хорошие возможности для развития совместных экономических проектов. Сегодня отношения между двумя государствами носят дружественный и партнерский характер и я уверен, что они останутся таковыми и в будущем. Продолжение контактов на высшем уровне отвечает интересам двух близких государств. Но связи должны поддерживаться и уровнем ниже: между главами МИД, министрами обороны, министрами внутренних дел, министрами энергетики и других сфер", - считает академик.

Балканы, продолжил доктор военных наук, - это пороховая бочка Европы, и мы как никто другой понимаем положение Азербайджана, который находится в состоянии конфликта с Арменией.

Далее профессор коснулся вопроса энергетической безопасности Европы.

"Энергетическая безопасность представляет особую проблему для Европы, которая в буквальном смысле умоляет Азербайджан помочь ей в диверсификации энергоресурсов. Жители большинства европейских стран запасаются теплой одеждой, одеялами, не включают свет лишний раз, купаются раз в неделю. Тем не менее, эти меры имеют лишь косметический характер и не решают проблему, поэтому Европа как никогда нуждается в азербайджанском газе", - заключил Велибор Стевич.

Абдул Керимханов