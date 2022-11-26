https://news.day.az/politics/1514542.html Минная проблема Азербайджана обсуждена в Женеве
Минная проблема Азербайджана обсуждена в Женеве
Делегация, состоящая из представителей Агентства по разминированию территорий Азербайджанской Республики, секретариата межведомственного центра координационного штаба по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий и министерства иностранных дел Азербайджана, приняла участие в 20-й встрече в рамках "Конвенции о запрещении использования, резервирования, производства и транспортировки противопехотных мин и их уничтожения", которая проходила 21-25 ноября в Женеве.
Об этом Day.Az сообщили в субботу в Агентстве.
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