Кашкалдак Соловьев теперь извиняется перед Казахстаном

Проармянский телеведущий и пропагандист Владимир Соловьев и его ручные так называемые "эксперты" часто несут всякую охенею в эфире его передач. До и после Второй Карабахской войны гости "Вечера" подвергали неадекватной критике Азербайджан и несли антиазербайджанскую и антитюркскую риторику. По заказу было сказано много чего, но эффекта никакого это не имело. Все, чего могут добиться говоруны Соловьева так это вызвать раздражение или скандал. Впрочем, так и случилось в очередной раз - целью теперь стал Казахстан.

20 ноября в вечернем эфире Рудольфовича один самопровозглашенных политологов, а именно Дмитрий Дробницкий, начал внезапно "катать бочку" на РК, заявив, что она "является следующей проблемой России". Дробницкий обвинял "казахов в нацизме и прочей чуши". Чем он это обосновывалось не было ясным, но Соловьев, кивая головой, поддерживал и поддакивал. Но, как это было доказано ранее Азербайджаном, за слова свои отвечать надо и горе пропагандисту пришлось опять извиняться в прямом эфире.

Напомним, что в июне этого года одиозный Соловьев аж дважды извинился перед нашей страной за то, что взял интервью у так называемого "главы" несуществующего "мид" Карабаха Давида Бабаяна.

"Уважение суверенитета и территориальной целостности других стран - один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера (позавчера - ред.) в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки", - сказал тогда он в эфире Россия-1 после того, как прилетело сверху.

Первых двух уроков проармянскому пропагандисту, видимо, не хватило, и понадобился третий. Казахстан его, как видим по извинениям, приподал, да и не оставил слова шизофреника Дробницкого без ответа.

Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко подчеркнул, что и глава государства, и МИД, и депутаты парламента уже не раз высказывались по поводу комментариев и заявлений "различных говорящих голов".

"Мы считаем, что они, во-первых, не отражают официальной позиции РФ, во-вторых, наносят ущерб традиционно тесным отношениям между Казахстаном и РФ и, в-третьих, заслуживают соответствующей реакции со стороны властей РФ", - сказал Роман Василенко.

Вызывает удивление, что подобные скандальные риторики, противоречащие позиции Москвы, озвучиваются на одном из основных федеральных гостеканалов. Получающие гонорары от армянской диаспоры Соловьев и Ко. не впервые плюют на интересы России, пытаясь вбить клин в ее отношения с близкими партнерами, такими как Азербайджан, Турция, Казахстан.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ посредством таких как Дробницкий пытаются сформировать "нужное мнение" в российском обществе, настроенное против тюркского мира. Они манипулируют фактами, осуществляют подмену понятий, указывают на негатив, вызывают скандалы. Причем все это в ущерб государственным интересам России и это, увы, остается без наказанным.

По башке они, вроде бы, получают, как мы видим, но вот не учатся ничему. Нельзя повторить одну ошибку дважды. Эти повторяют трижды, четырежды... Пора принимать более серьезные меры против тех, кто провоцирует вражду и нагнетает обстановку в и без того трудное для мира время.