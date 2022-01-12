Армянская диаспора пытается поссорить Россию и Казахстан

Автор: Мехти Ахмедзаде

Один из самых оголтелых армянских пропагандистов на российском ТВ Семен Багдасаров, который является ярым тюркофобом и постоянно выступает с антитурецкой риторикой, в эфире другого, не более адекватного пропагандиста, Владимира Соловьева, устроил очередную истерику, раскритиковав Казахстан.

Напомним, что казахские власти, которые не нуждаются в помощи ОДКБ ввиду стабилизации ситуации, попросили вывести войска организации из своей страны.

"Это худшее, что я ожидал. Вы, ребята, сделали свое дело, а теперь в течение 10 дней уходите. Это что такое?! Что за заявления?! Что такое для них ОДКБ?! Известное одноразовое резиновое изделие то ли? Уходите...Денег потратили, спасли Казахстан от распада - на юг, север и Бог знает что. И после этого Токаев такие заявления делает? Я считаю, что президент Токаев должен четко понимать: в следующий раз ему Россия на помощь не придет. А то, что будет "следующий раз", ты можешь не сомневаться", - вопил Багдасаров в эфире "Соловьев. LIVE".

По его словам, в следующий раз "Россия должна подумать о безопасности своих границ, о безопасности русского населения и буферной зоне на границе".

Примечательно, что, как всегда, его слова идут в разрез с официальной позицией РФ, ведь Багдасаров, ненавидя все тюркское и продвигая армянские тезисы, пытается поссорить Россию с Казахстаном, пытаясь преподнести это решение, как русофобию, которую, кстати, Багдасаров часто любит вспоминать лишь при выгодных для него обстоятельствах, намекая, мол, "я только за Россию", "я тоже русский", "фамилию с -Ян на -Ов сменил, я свой".

Мы не будем говорить о том, что Семен Аркадиевич является никем, чтобы выдвигать какие-то претензии, условия и ультиматумы Казахстану. Во-первых, это и так ясно, как божий день.

Во-вторых, это внутреннее дело Казахстана и вмешиваться в него своими неадекватными угрозами армянский пропагандист не имеет никакого права. Казахстан не подвергался вторжению со стороны иностранных государств, поэтому завершение миссии ОДКБ в короткое время является своевременным и верным решением правительства Казахстана.

Учитывая текущую ситуацию в Казахстане, дальнейшее присутствие сил ОДКБ в стране было бы нецелесообразным. Правоохранительные органы Казахстана могут самостоятельно обеспечить порядок в стране и на данный момент нет необходимости для помощи извне.

Багдасаров, который постоянно выплевывает вредящие авторитету России словечки, пытается засунуть свой нос в дела самого большого по территории тюркского государства не потому, что он "за российские интересы", а банально потому, что он презирает тюрков и преслудет армянскую повестку. И учитывая то, как в Армении с радостью встретили и обсуждали беспорядки и мародерства в казахских городах, это очевидно.

Из-за таких лиц, как Симоньян, Габрелянов, Багдасаров, Кеосаян (список насчитывает десятки фамилий тех, кто дергает за ниточки и тотально врет россиянам - ред.) российские СМИ трансформировались в мобильные команды обслуживания армянских политических интересов в российском информационном пространстве. Это беспрецедентный в мировой практике факт, когда одна из ключевых сфер в системе интересов любого государства - информационная политика и безопасность - управляется, регулируется и манипулируется представителями другого государства.

Этому опасному феномену предшествовал долгий и целенаправленный процесс арменизации руководства и ключевого состава ведущих российских информационных ресурсов.

В результате армянская политическая диаспора получила полный контроль над информационным пространством России, включая новостные, поисковые ресурсы, телевидение, киноидустрию, систему IT. Столь опасное доминирование армянских кругов в информационном пространстве России формирует серьезные риски национальной безопасности российского государства.

Армянские кураторы, руководители и операторы российских СМИ формируют общественное мнение России, манипулируют фактами и осуществляют подмену понятий в интересах армянства, но в ущерб государственным интересам России. Они же аккумулируют вокруг России пространство информационного и политического отторжения и раздражения, выводят из числа партнеров России ключевые государства региона. И в итоге ведут к ослаблению России по всему периметру ее внешнеполитических интересов, включая страны СНГ, способствуют дезориентации и деградации огромной российской аудитории, что приводит к ссорам и недопониманиям с другими дружественными странами и их народами.

Вот, что пытается сделать армянский прихвостень Багдасаров, устраивая постоянные истерические спектакли в эфире театра Соловьева.