Вардан на службе у Варданяна: девальвация армянской дипломатии

Автор: Акпер Гасанов

Это нечто кардинально свежее в новейшей истории армянской дипломатии, которая знавала многое, включая трусливые забеги своих представителей в клозеты, использовавшиеся как средство спасения от навалившейся ответственности в момент ожидаемого подписания важных документов. На сей раз мы все имеем дело с позорным признанием со стороны экс-главы МИД Армении Вардана Осканяна.

По сути он согласился с тем, что является для армяно-российского бизнесмена Рубена Варданяна тем же, кем был для Калигулы его конь Инцитат, которого, согласно легенде, Калигула возжелал сделать римским сенатором. Варданян, как известно, возжелал сделать Осканяна "главой МИД" никем не признанного кружка лопнувших воздушных шариков.

Осканян решил польстить себе, когда нафантазировал реакцию в Баку на получение им предложения от того, кто в нашей стране отныне именуется "Сыртыг Рубо". "Казалось, что "победоносный" Азербайджан вообще не должен волноваться из-за таких новостей. Но в последние дни азербайджанские СМИ были завалены распространением новостей и комментариев, главный тезис которых заключается в том, что в "арцахе" формируется правительство "реваншистов"", говорится в статье Осканяна.

Тут вспоминается анекдот про состоятельную и влиятельную женщину, которая пригласила в гости местного поэта, утверждавшего, что все женщины продажны. "Это не правда. Вот, к примеру, сколько могу стоить я?", - спросила дама. "Долларов сто", - ответил поэт. "Да за кого вы меня принимаете?", - возмутилась дама. "Кто вы - мы оба уже поняли, осталось о цене договориться", - изрек поэт.

Ровно то же самое и с Осканяном. Кем он в итоге стал, приняв предложение Варданяна, мы уже поняли. Осталось понять цену этого унизительного падения. Вряд ли же кто-то будет отрицать, что само согласие возглавить что-то, даже общественный туалет, у сепаратистов - это крест на принявшем это предложение. Тем более, если таковым является целый экс-глава МИД страны-члена ООН. Понятно, что Осканян этого открыто признать не может. Ему проще наводить тень на плетень.

Вот, к примеру, как-то совсем уж мелочно выглядело то, что он взял в кавычки слово победоносный, говоря об Азербайджане. В кавычки нужно было брать слово "непобедимая", говоря о разгромленной в ходе 44-дневной войны армянской армии, которая ошеломила мир цифрой в 10.000 дезертиров в своих рядах. А вот слово реваншисты тоже нелепо брать в кавычки. Ибо, идея военного реванша витает над Арменией совершенно очевидно.

Вряд ли Осканян настолько наивен, что не понимает последствия попыток претворить в жизнь эти провокации. Но, приняв предложение Варданяна, став его "Инцитатом", он потерял право рассуждать здраво. Отныне он говорит то, что отвечает интересам его нанявшего "Сыртыга Рубо". И вот, мы видим, как экс-глава МИД РА яростно полемизирует с ... самим собой.

Да, именно так. В марте прошлого года он написал статью, в которой, ссылаясь на свой многолетний дипломатический опыт, объясняет, что, когда у международного сообщества формируются стереотипы, в дальнейшем их очень сложно сломать. Среди сформировавшихся новых стереотипов Вардан Осканян назвал следующие: вопрос Нагорного Карабаха решен; Карабах - это азербайджанская территория, где проживают армяне и к их вопросам, связанным с защитой прав человека, можно прислушиваться; пришло время смотреть в будущее.

Как видим, сейчас Осканян пытается предстать в облике того, кто попытается разрушить сложившиеся стереотипы, которые, в реальности являются торжеством международного права и резолюции ООН, в которых черным по белому было написано то, что безусловно известно экс-главе МИД РА. Странно, что приходится ему напоминать очевидные истины.

Например ту, что Азербайджан вступил в ООН и в иные международные организации в своих законных границах, включающих весь Карабах, в том числе и Ханкенди, где незаконно пока расположился владелец табуна "Инцитатов" Варданян. Поэтому жалко и нелепо выглядит один Осканян, когда пишет, что "любое упоминание о самоопределении народа "арцаха" вызывает в Азербайджане истерическую реакцию".

В реальности, весь мир увидел, что такое истерическая реакция и ее последствия, когда премьер-министр РА Никол Пашинян вынужден был подписать трехстороннее заявление от 10 ноября 2020 года. Его в ту ночь по всему Еревану искали. Естественно, не нашли. Наваляли в итоге Арарату Мирзояну, который сейчас является главой МИД РА и исполняет эти обязанности, судя по его речам, так толком и не оправившись от побоев.

Что до позиции Азербайджана, то она базируется на нормах международного прав. Ни одно государство мира не признало "права" карабахских армян иметь второе "государство". Весь мир признает территориальную целостность Азербайджана. А армяне уже самоопределились в границах РА. Это все азбучные истины. Но Осканян решил их опровергнуть. С таким же "успехом" он может заявить, что молоко черное. Впрочем, не удивлюсь теперь, если он и такое заявит. Служба у него отныне такая - "Инцитат" пешки в чужой игре.